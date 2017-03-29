Ученые рассказали, что сладости с чаем менее вредны

Чай способен обеспечить профилактику диабета, так как он существенно снижает уровень сахара в крови. Таковы результаты эксперимента с участие добровольцев, которым первоначально давали напиток с сахарозой, а уже затем чай. Насыщенный полифенолами, чай за счет своих мощных ингредиентов просто блокирует абсорбцию сахара, как считают авторы исследования, пишет Meddaily.ru.

Контроль над уровнем сахара в крови является критически важным не только для профилактики диабета, но и для лечения этой болезни, потенциально смертельно опасной для пациентов. Кроме того, тщательный контроль над уровнем сахара в крови также снижает уровень осложнений диабета, порой приводящих людей к инвалидности. И тем приятнее знать, что именно у чая есть эти удивительные лекарственные способности. Ведь после воды он является вторым по степени популярности напитком в мире.

Результаты нового исследования стали еще одним подтверждением тезиса о том что чай полезен для здоровья по многим аспектам вне зависимости от возраста человека. Входящие в состав данного напитка полифенолы снижают гликемический индекс сладких продуктов. Вот почему чай полезно употреблять со сладкими продуктами питания. И самое ценное заключается в том, что действие чая совершенно не зависит от инсулина, а ведь ученые долгое время считали, что только этот гормон является главным фактором уровня сахара в крови.