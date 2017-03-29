Индекс массы тела говорит о размере одежды, а не о здоровье

Людям необходимо отказаться от привычки постоянно измерять индекс массы тела и по-другому классифицировать ожирение. Канадские исследователи считают, что данный индекс, определяющий здоровую массу тела за счет сопоставления веса и роста, напрасно стал золотым стандартом медицины. Он является не только плохим индикатором уровня здоровья, но еще и побуждает врачей выписывать неправильные лекарства для пациентов, пишет Meddaily.ru.

Индекс массы тела разработали в 1970-е, чтобы оценивать количество жира в теле. Здоровыми показателями являются цифры от 18,5 до 24,9. Все, что ниже 18,4 считается нездоровой худобой, а что выше 25 - лишним весом. У людей с индексом выше 30 можно диагностировать ожирение. Хотя универсально этот индикатор помогает отслеживать тренды в объемах массы тела населения, индивидуально он дает много ошибок. Исходя из индекса массы тела к категории жертв лишнего веса и ожирения часто относят спортсменов, имеющих большой объем мышц, а также людей с широкими костями, не являющихся полными.

В результате даже у "жертвы ожирения" с индексом массы тела более 30 артериальное давление в полном порядке, печень функционирует превосходно, уровень холестерина тоже в норме. А вот у людей с индексом ниже 30 все эти показатели почему-то ухудшены, и для их улучшения врачи рекомендуют им худеть. Эксперты из Канады говорят, что индекс массы тела говорит больше о размере одежды человека, но не о его здоровье.