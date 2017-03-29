Вау: простой, но эффективный совет, как выглядеть на фото стройнее
29 марта 2017 г., 13:48
Фотограф Питер Харли считает, что камера не добавляет людям лишних килограммов, потому что правильная поза может сделать чудеса. Так, он показывает, как правильно держать подбородок.
Фотограф много лет разрабатывал специальные позы, которые придадут вам стройность и покажут ваше тело в выгодном свете. Он советует, например, чуть выдвинуть подбородок вперед и слегка наклонить голову, таким образом, шея будет казаться длиннее.
Смотрите и учитесь!