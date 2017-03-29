Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Вау: простой, но эффективный совет, как выглядеть на фото стройнее

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Ekraanitõmmis videost

Фотограф Питер Харли считает, что камера не добавляет людям лишних килограммов, потому что правильная поза может сделать чудеса. Так, он показывает, как правильно держать подбородок.

Фотограф много лет разрабатывал специальные позы, которые придадут вам стройность и покажут ваше тело в выгодном свете. Он советует, например, чуть выдвинуть подбородок вперед и слегка наклонить голову, таким образом, шея будет казаться длиннее.

Смотрите и учитесь!

Наверх