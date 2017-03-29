Вау: простой, но эффективный совет, как выглядеть на фото стройнее

Фотограф много лет разрабатывал специальные позы, которые придадут вам стройность и покажут ваше тело в выгодном свете. Он советует, например, чуть выдвинуть подбородок вперед и слегка наклонить голову, таким образом, шея будет казаться длиннее.

Смотрите и учитесь!