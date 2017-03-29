Кейт Миддлтон похорошела назло всем слухам о скандале с мужем

Кроме того, что Кейт осмотрела две выставки, герцогиня поддержала благотворительный проект Coming Home. Его суть в том, что он собирает средства на возможность возвращения некоторых портретов в особые для них места сроком на три года и дольше. Миддлтон выбрала для выхода в свет темно-зеленое кружевное платье в пол, дополнив его золотым клатчем и изящными серьгами. Кейт сделала пышную укладку и сияла улыбкой в общении с журналистами и сопровождающими ее людьми, пишет Dni.ru.

Пользователи Сети немедленно отреагировали на появление Кейт в свете после разговоров о том, что ее супружеская жизнь с принцем Уильямом трещит по швам. По мнению поклонников, на фоне слухов Миддлтон только хорошеет. "хороша назло всем сплетням про Уильяма!", "Катя прямо-таки Вау!", "Любит она платья с кружевами. А цвет красивый и выглядит она моложе", "Что-то слишком много кружева.... А выглядит Кейт всегда отлично", – высказались поклонники в адрес герцогини.

Отметим, что свой выход в свет Кейт Миддлтон совершила в гордом одиночестве. Напомним, недавно в интернете разразился скандал, который поднялся после того, как в Сети появились фотографии супруга Кейт, принца Уильяма в компании некой блондинки. Выяснилось, что он отправился отдыхать в Швейцарию в компании друзей, среди которых оказалась белокурая красотка – австралийская модель Софи Тейлор. Впрочем, вскоре журналисты узнали, что принц и манекенщица познакомились как раз на курорте.