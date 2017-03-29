Мила Кунис впервые вышла в свет после рождения второго ребенка

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Для звезды этот выход стал первым появлением после рождения сына Димитрия, который появился на свет в ноябре 2016 года. Отметим, что у Милы также есть двухлетняя дочь Уайетт Изабель, пишет Ivona.bigmir.net.

На красной дорожке CinemaCon 2017 Кунис появилась в черном элегантном комбинезоне от итальянского бренда Brunello Cucinelli. Образ красавица дополнила нежной цепочкой и белыми босоножками.

Во время мероприятия звезда представила комедию Bad Mom's Christmas – продолжение прошлогодней ленты Очень плохие мамочки. Об этом пишет Рeople.

На красной дорожке также были замечены Люк Бессон, Кара Делевинь, Джессика Честейн и другие знаменитости.

Отметим, CinemaCon – это официальная конвенция Ассоциации кинотеатральных деятелей Америки. По сути, она представляет собой передовой смотр кинопродукции и технических достижений индустрии.