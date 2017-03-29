Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Мила Кунис впервые вышла в свет после рождения второго ребенка

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: PictureGroup/PictureGroup/Sipa USA
ФОТО: PictureGroup/PictureGroup/Sipa USA

33-летняя американская актриса украинского происхождения Мила Кунис посетила в Лос-Анджелесе, США, одно из самых масштабных мероприятий, посвященных киноиндустрии, CinemaCon 2017.

Scanpix

Для звезды этот выход стал первым появлением после рождения сына Димитрия, который появился на свет в ноябре 2016 года. Отметим, что у Милы также есть двухлетняя дочь Уайетт Изабель, пишет Ivona.bigmir.net.

На красной дорожке CinemaCon 2017 Кунис появилась в черном элегантном комбинезоне от итальянского бренда Brunello Cucinelli. Образ красавица дополнила нежной цепочкой и белыми босоножками.

Во время мероприятия звезда представила комедию Bad Mom's Christmas – продолжение прошлогодней ленты Очень плохие мамочки. Об этом пишет Рeople.

На красной дорожке также были замечены Люк Бессон, Кара Делевинь, Джессика Честейн и другие знаменитости.

Отметим, CinemaCon – это официальная конвенция Ассоциации кинотеатральных деятелей Америки. По сути, она представляет собой передовой смотр кинопродукции и технических достижений индустрии.

Наверх