Семь признаков, что муж от тебя отдаляется

1. Муж стал больше времени проводить вне дома и вашей семьи

Здоровые и длительные отношения зависят от того, как вы общаетесь между собой. Это подразумевает качественное время вместе. Если же ваш муж проводит больше времени на работе или с друзьями, поговорите о том, чтобы изменить это. Проявите заинтересованность, планируйте свидания для вас обоих, чтобы он хотел приходить к вам, а не искать другую компанию или занятия, пишет Lifter.com.ua.

2. Он не готов принимать долгосрочные решения

Он не хочет пока планировать ребенка или думать о покупке квартиры, потому что вероятно не уверен на 100% в ваших отношениях.

3. Вашим отношениям не хватает близости

Физическая и эмоциональная близость — ключ к сохранению отношений живыми. Для эмоциональной связи говорите на более личные и глубокие темы. Если он прямо-таки избегает секса или серьезных разговоров, поговорите и об этом. Задавайте ему вопросы и выслушивайте его, делитесь своими чувствами и переживаниями, чтобы показать, что вы хотите решить проблему, а не обвинить его в чем-то.

4. Ваши разговоры происходят «на автомате»

Не просто «Как дела?» и «Что ты сегодня делал?» и стандартная пауза для ответа. Задавайте конкретные вопросы и слушайте ответ. Когда он спрашивает вас о вашем дне, рассказывайте подробности. Делайте ваши разговоры уникальными и личными.

5. Он не делится с вами своими переживаниями

Сначала подумайте о том, что вы могли сделать такого, что подорвали его доверие к вам. Может, вы не восприняли всерьез его проблему, о которой он рассказывал вам в прошлый раз? Может, вы не заметили, как рассказали кому-то его секрет, и он об этом узнал?

В то же время помните, что может быть причина и не в вас. Не нужно сразу предполагать, что он вам изменяет или больше не любит, просто спросите, почему он закрывается в себе.

6. У него есть подруга

Это не значит, что он физически изменяет вам, но может иметь место эмоциональная измена — и он даже сам этого не понимает. Если он все рассказывает своей подруге, у него просто нет необходимости делиться этим еще и с вами.

В таком случае не нужно обвинять его в эмоциональной измене. Просто поделитесь своими чувствами насчет того, что он доверяется другой женщине. Объясните, что это отдаляет вас эмоционально.

7. В его представлении вы все делаете неправильно

Он может критиковать вас, раздражаться по мелочам, винить в том, в чем вы не виноваты. Попробуйте выяснить причины, почему так происходит.

Помните, что отдаляться — это не значит, что он хочет уйти. Просто вам нужно проанализировать ваши отношения и что-то предпринять.