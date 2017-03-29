Красивая осанка и крепкое тело: восемь упражнений офисного фитнеса

«Офисная» гимнастика – отличный способ помочь своему телу, организму и разуму быть всегда в форме! А ее выполнение в рабочей обстановке не должно причинять дискомфорт и стеснение, поэтому эти восемь упражнений будут, как нельзя кстати всем, кто не хочет быть замеченным, пишет MyJane.ru.

1.Упражнения для стоп – носочки-пяточки

Это упражнение идеально подходит, когда вы заняты работой на принтере или копировальном автомате. В тот момент, пока вы стоите, просто поднимите пяточки от пола и на несколько секунд замрите. Повторите несколько раз. Как видите, такая тренировка мышц ног совершенно незаметна для окружающих, которые в это время погружены в свои дела.

2.Кардиоупражнение – прогулка

На работе можно найти массу поводов, чтобы покинуть свое рабочее место и прогуляться. Например, вместо того, чтобы звонить коллеге в соседний кабинет, можно нанести ему визит лично, и обсудить актуальные рабочие вопросы. Также, вместо обеда в кабинете, лучше отправиться в соседнее кафе или столовую.

3.Упражнение для укрепления мышц таза

Упражнения Кегеля очень полезны для женщин и удобны для выполнения на рабочем месте. Никто даже не заподозрит, что вы усердно тренируете мышцы тазового дна. Ведь от вас требуется всего лишь на пять-десять секунд сжать их, а потом на такое же время расслабить. Повторить десять раз.

4.Упражнения для рук – отжимания

Вместо турника у вас есть офисное кресло с удобными для этого дела подлокотниками. Выполнение этого упражнения будет немного заметно, но не вызовет вопросов. Обопритесь руками о подлокотники и отожмитесь, приподняв свое тело со стула. Задержитесь на не несколько секунд и примите исходное «сидячее» положение. Проделайте такие отжимания 5-10 раз.

5.Упражнения для ног – качели

Опять же, сидя в кресле, поднимите ногу параллельно полу. Задержитесь на несколько секунд, затем опустите ее. Повторите все с другой ногой. Затем поднимите обе ноги. Сделайте 10-15 подходов.

6.Упражнения на растяжку

Считается, что растяжка продлевает молодость и придает телу легкость и грациозность. Итак, когда появится свободная минутка (а лучше пять!), встаньте на носочки, поднимите руки вверх и потянитесь макушкой к потолку. Зафиксируйте положение на несколько секунд, при этом, продолжайте тянуться всем своим телом за руками. Но это только первая часть упражнения. Вторая же заключается в следующих действиях – с положения стоя на носочках с поднятыми вверх руками, медленно наклонитесь вперед и попытайтесь достать пальчиками рук пола. В таком положении побудьте несколько секунд и вернитесь в исходное положение.

7. Упражнение для плеч

Из-за сидячей работы в области плеч часто ощущается такая тяжесть, что создается впечатление, будто весь день провел в разгрузке вагонов. Чтобы избежать подобной неприятности нужно выполнять любое упражнение для плеч, помогающее снять накопившееся напряжение. Например, можно в процессе работы за компьютером делать круговые движения левым плечом, потом правым, а затем сразу обоими. Хорошо проделать не меньше 10 круговых движений в одну и другую стороны.

8.Упражнение для красивой осанки

Побочные действия офисной работы часто выражаются в сутулости и других погрешностях осанки. Порой, не замечаешь, как начинаешь принимать за столом «вопросительную» форму: тело отвыкает красиво себя держать и под тяжестью бумажной работы обмякает. Хотя… все в наших руках! Можно выработать королевскую осанку и не потерять форму, если ежедневно акцентировать внимание на плечах и пояснице также, как йоги – на дыхании. Как только чувствуете в этих зонах послабление, тут же выпрямляясь, как бы тяните себя мысленно за макушку, чтобы вытащить «из болота».

Все эти простые упражнения помогут вашему телу и организму держать себя в форме. Но такая гимнастика – это лишь одна из возможностей поддержать свое здоровье. Физическая активность за пределами работы тоже важна! И не обязательно ходить в спортзал. Можно, например, заняться бегом в любую погоду и сезон года. Или вместо отдыха на диване можно 20 и более минут заниматься на эллипсоиде или велотренажере, и при этом смотреть интересный фильм, как бы это вы делали, сидя на диване. Поначалу придется себя заставлять выполнять намеченное. Но через три недели, как утверждают психологи, вы не сможете жить без такой полезной привычки.

В результате, несмотря на сидячую работу, благодаря физической активности, вы всегда будете в отличной форме и настроении.