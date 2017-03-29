Какие салаты можно есть кормящей маме?

Важные правила

Салаты нужно готовить из неаллергенных и не вызывающих повышенного газообразования продуктов. Это зелень, листовой салат, морковь, стручковая фасоль, зеленый болгарский перец, брокколи (в небольшом количестве), зеленые яблоки, огурцы, кабачки, постное мясо (курица, крольчатина, говядина), яйца (вводить осторожно). Рыба может быть сильным аллергеном, поэтому в первые 3-4 месяца жизни ребенка ее лучше не употреблять в пищу. Вяленое и копченое мясо для салата не подойдет. И вообще, мясо для салата следует варить или запекать, но не жарить. Фрукты и овощи ярких цветов не следует употреблять, поэтому свеклу, цитрусы, томаты, красные яблоки лучше отложить до тех пор, пока малышу не исполнится хотя бы пять месяцев. Капуста (особенно белокочанная), горох, фасоль тоже не подойдут для салатов, они могут вызвать у малыша колики и повышенное газообразование, пишет Myjane.ru.

Существуют также правила, которые следует соблюдать при приготовлении салатов для молодой мамочки. Вот они:

• зелень и свежие овощи можно вводить со второго месяца жизни ребенка;

• рыбные салаты можно готовить с пятого месяца жизни;

• в первый месяц жизни малыша нужно готовить салаты с 1-2 компонентами, не больше;

• сырые овощи и фрукты очень хорошо промывать и затем ошпаривать кипятком;

• экзотические продукты исключить;

• полезны рецепты с кисломолочными продуктами;

• молодой маме можно есть салаты из тех продуктов, которые она ела во время беременности;

• если в салате есть яйцо, желательно использовать только белок, он не такой аллергенный, как желток;

• для заправки использовать растительные масла, самостоятельно приготовленные соусы, нежирные йогурты или кефир, а вот майонез и кетчуп исключить;

• острые специи обязательно убрать из рациона;

• солить салаты немного, лучше добавить больше зелени, она улучшит вкус;

• нельзя первые месяцы готовить салаты с колбасой, копченостями;

• орехи вымачивать в горячей воды в течение десяти минут;

• вместо соли можно использовать сушеную морскую капусту, она не только улучшит вкус, но и насытит организм полезными веществами;

• любой салат можно начинать есть постепенно: сначала съесть пару ложек и посмотреть на реакцию ребенка, если все нормально, потом можно и увеличить порцию.

Главное, чтобы малыш и мама чувствовали себя комфортно. Вводить в рацион новые продукты следует постепенно, разнообразить меню можно с возрастом малыша. Он растет и скоро будет готов к употреблению пюре и каш, тогда и мама сможет позволить себе больше.

Несколько полезных рецептов

Кормящая мама тоже хочет вкусно кушать, поэтому салатики нужно готовить из тех продуктов, которые нравятся. Не стоит заставлять себя есть салат, только если он полезен. Вот несколько вкусных и полезных салатиков для молодой кормящей мамочки.

Овощной салат

Зеленый болгарский перец, свежий огурец, желтый помидор нарезать кубиками. Добавить несколько разрезанных пополам маслин. Если ребенку больше двух месяцев, можно добавить чуть-чуть измельченного красного лука. Заправить салат оливковым маслом.

С овощами и творогом

Желтый помидор и зеленый болгарский перец нарезать кубиками, пару веточек укропа измельчить. Смешать все со 100 г зернистого творога, посолить. Такой салат можно кушать, если ребенку уже исполнилось три месяца.

С кабачком и сыром

Сладкий плод киви нарезать кубиками, половину молодого кабачка натереть на крупной терке. Салатные листья нарвать руками. Выложить ингредиенты в салатницу, добавить 100 г творожного сыра, 70 г пармезана и заправить оливковым маслом, посолить. Это блюдо доступно мамам уже с двух месяцев жизни ребенка.

С чечевицей

Отварить зеленую чечевицу. Зеленое яблоко нарезать кубиками. Смешать яблоко и чечевицу, добавить немного рукколы и заправить оливковым маслом. Такой салат можно есть с трех месяцев жизни ребенка, и он очень сытный, поэтому им даже можно заменить ужин.

С курицей

200 куриного филе отварить и нарезать кубиками, два зеленых яблока нарезать произвольно. Листья салата порвать кусочками. Все смешать и заправить растительным маслом, солью, можно добавить немного лимонного сока.

Легкие и сытные салаты разнообразят рацион кормящей мамы, пополнят организм витаминами и минералами, улучшат настроение и усилят лактацию. Но надо помнить о здоровье малыша. Если употребление какого-то салата вызывает у крохи аллергию или дискомфорт в животе, надо временно убрать блюдо из рациона.