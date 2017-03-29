Алена Водонаева назвала полноту свинством

Водонаева не считает нужным проявлять корректность: «Почему я, человек, для которого важна эстетика, не могу выразить свое фи очевидному свинству? Они же сами такими стали». Свой негатив Алена выплеснула в статье, пишет MyJane.ru.

Не все интернет-пользователи одобрили взгляд ведущей. А многие и напомнили, какой Водонаева была до карьеры на телевидении. Конечно, не толстой, но без нынешних эффектных силиконовых форм и гламурного налета.