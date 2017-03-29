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Алена Водонаева назвала полноту свинством

Krasotka.ee
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Алена Водонаева | ФОТО: Instagram

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева в очередной раз резко высказалась о людях с лишним весом. Знаменитость заявила, что полнота – это… очевидное свинство.

Водонаева не считает нужным проявлять корректность: «Почему я, человек, для которого важна эстетика, не могу выразить свое фи очевидному свинству? Они же сами такими стали». Свой негатив Алена выплеснула в статье, пишет MyJane.ru.

Не все интернет-пользователи одобрили взгляд ведущей. А многие и напомнили, какой Водонаева была до карьеры на телевидении. Конечно, не толстой, но без нынешних эффектных силиконовых форм и гламурного налета.

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