Десять способов обмануть чувство голода

Сосущее чувство голода сейчас знакомо многим девушкам – ведь пришло время ограничивать рацион и прощаться с жировыми запасами, отложенными за зиму. Для того, чтобы не сорваться и не начать есть все подряд, нужно научиться чувство голода контролировать. Узнай, как его подавить:

1. Пей воду

Пей больше воды – так ты и от чувства голода избавишься, и организм тебе скажет спасибо.

2. Сон

Не можешь перестать думать о еде? Попробуй немного поспать. Большинство людей не ощущает голода после пробуждения, так как в это время ваш желудок производит меньше кислоты. Поможет даже короткий сон, пишет Ivona.bigmir.net.

3. Ешь небольшими порциями

Лучший способ оставаться сытым – часто есть. Заменив один большой прием пищи несколькими маленькими, ты повысишь свой метаболизм, а желудок перестанет постоянно требовать еды. Попробуй разбить дневную норму пищи на шесть приемов пищи.

4. Ешь больше свежих овощей

Если от чувства голода избавиться не удалось, съешь то, что даст чувство сытости и при этом не вызовет чувства вины. Некрахмалистые овощи – те самые продукты, которые можно есть в течение дня, не прибавляя в весе. К примеру, на переваривание сельдерея организм тратит больше калорий, чем в нем содержится.

5. Меньше углеводов

Углеводы стимулируют выработку инсулина, вызывая чувство голода. В итоге вместо того, чтобы почувствовать насыщение, ты постоянно страдаешь от голода. Уменьши количество потребляемых углеводов, и тебе будет проще контролировать свой организм.

6. Увеличь количество белка

На переработку белка организмом тратится больше времени, чем на переработку углеводов. Пища с большим количеством белка поможет тебе избежать чувства голода между приемами еды.

7. Увеличь количество клетчатки

Клетчатка быстро заполняет желудок и требует много времени для усвоения. Она содержится в овсяных, пшеничных или ржаных отрубях, бобовых, сухофруктах и таких овощах, как морковь, свекла, спаржа, сельдерей, капуста, брокколи и шпинат.

8. Не забывай завтракать

Многим завтрак не кажется важной составляющей рациона, но это большая ошибка. Завтрак запускает метаболизм и дает тебе заряд энергии на весь день.

9. Делай зарядку

Любые физические упражнения, будь то ходьба, бег трусцой или простая зарядка по утрам, повышают уровень адреналина в организме и снижают чувство голода.

10. Избегай сахара

Кроме того, что сахар хорошо усваивается организмом и способствует увеличению массы тела, он увеличивает чувство голода. Сладкого перекуса не хватит надолго и тебе придется употребить больше пищи, чем было запланировано.