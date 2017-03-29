В Италии планируют ввести ежемесячный отпуск для женщин во время менструаций

Нижняя палата итальянского парламента обсуждает законопроект, благодаря которому работодатели каждый месяц будут оплачивать три дня отпуска сотрудницам, которые испытывают боли во время менструации, пишет Nation-news.ru.

При этом в Италии есть те, кто опасается, что закон может дискредитировать женщин, которые борются за равноправие полов. Ведь при найме на работу у мужчин появится приоритет.

Подобный закон уже действует в Японии и Южной Корее, кроме того, подобные краткосрочные отпуска ввели в некоторых провинциях Китая.