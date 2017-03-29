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В Италии планируют ввести ежемесячный отпуск для женщин во время менструаций

Krasotka.ee
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Снимок иллюстративный | ФОТО: Scanpix

Итальянские планируют ввести ежемесячный трехдневный отпуск для работниц с болезненными менструальными периодами. Если данный закон примут, то Италия станет первой страной на Западе с подобной практикой в отношении женщин.

Нижняя палата итальянского парламента обсуждает законопроект, благодаря которому работодатели каждый месяц будут оплачивать три дня отпуска сотрудницам, которые испытывают боли во время менструации, пишет Nation-news.ru.

При этом в Италии есть те, кто опасается, что закон может дискредитировать женщин, которые борются за равноправие полов. Ведь при найме на работу у мужчин появится приоритет.

Подобный закон уже действует в Японии и Южной Корее, кроме того, подобные краткосрочные отпуска ввели в некоторых провинциях Китая.

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