В Италии планируют ввести ежемесячный отпуск для женщин во время менструаций
29 марта 2017 г., 16:45
Итальянские планируют ввести ежемесячный трехдневный отпуск для работниц с болезненными менструальными периодами. Если данный закон примут, то Италия станет первой страной на Западе с подобной практикой в отношении женщин.
Нижняя палата итальянского парламента обсуждает законопроект, благодаря которому работодатели каждый месяц будут оплачивать три дня отпуска сотрудницам, которые испытывают боли во время менструации, пишет Nation-news.ru.
При этом в Италии есть те, кто опасается, что закон может дискредитировать женщин, которые борются за равноправие полов. Ведь при найме на работу у мужчин появится приоритет.
Подобный закон уже действует в Японии и Южной Корее, кроме того, подобные краткосрочные отпуска ввели в некоторых провинциях Китая.