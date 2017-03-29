Почему мы выбираем не тех парней: мнение психолога

Зачем мы с ними связываемся?

1. С ними интересно! Плохой мальчик - это большой неизведанный мир всего запретного и стоящего за гранью дозволенного. Он непредсказуем, неуправляем и с ним никогда не бывает скучно, в отличие от банальных благородных ребят. И как же это манит, особенно, если ты - хорошая девочка и тебе всегда все было нельзя!

Антидот. Хватит оглядываться на других, ты уже большая! Не бойся, пробуй, экспериментируй, выходи за рамки. Для этого тебе не нужны ничьи позволения, ничья помощь и ничья компания, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Плохой мальчик - это явный носитель всего вытесненного плохого, что есть в тебе, но ты никогда не могла себе позволить это принять, тем более, выразить. Злость, протест, все виды недовольства,- это же «все он», а ты просто «очень его любишь» или «попала под влияние».

Антидот. Стоит взять ответственность за все свои чувства и желания, отстоять свои границы, отказаться от того, что тебе не нравится, перестать хотеть всем угодить и снискать одобрение. И плохой мальчик не понадобится.

3. Его «нужно спасать»! И кто, как не ты можешь это сделать: своей любовью, пониманием, заботой и всепрощением! Это спасение от вредных привычек, плохих друзей, себя самого может затянуться на годы.

Антидот. И тогда стоит подумать, что есть в твоей жизни интересного, ценного, важного, помимо этой благородной миссии? Если окажется, что твоя жизнь пуста (а часто так и бывает в подобных случаях) нужно срочно заняться собой и перестать заполнять ее бессмысленной возней со взрослым неблагополучным мужчиной. Начни жить своей жизнью - и всем (в том числе спасаемому) будет лучше!