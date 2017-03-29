Семь фактов о девственной плеве, о которых ты не знала

1. Никто не знает, почему девочки рождаются с девственной плевой, но факт остается фактом – она присутствует с самого рождения и до момента, пока девушка не вступит в половые отношения, пишет Ivona.bigmir.net.

2. Девственная плева становится тоньше ближе к подростковому возрасту

На плотность девственной плевы влияет множество факторов. Чем выше физическая активность девочки, тем тоньше становится плева. На нее влияет даже обычная ходьба.

3. Боль во время первого полового акта

Некоторые женщины испытывают боль во время первого секса, но это происходит вовсе не потому, что рвется девственная плева – это распространенный миф. Чаще всего к моменту, когда девушка вступает в половые отношения, ее девственная плева уже порядком истончилась, поэтому болевых ощущений быть не должно.

Многие девочки уверены в том, что первый секс будет ужасным, потому что так им внушили. Под влиянием этого мнения девушка не может расслабиться, находится в стрессовом, напряженном состоянии, которое в конечном счете сменяется болью.

4. Окровавленные простыни

Кровь во время первого секса появляется вовсе не в результате разрыва девственный плевы. Большинство девушек теряют девственность с неопытными партнерами, которые допускают много ошибок. Спешка, неловкость движений и недостаточное количество смазки приводят к влагалищному кровотечению, и с разрывом девственной плевы это никак не связано.

5. Девственная плева не покрывает весь вход во влагалище

Если бы девственная плева была цельной, у девушек, не вступивших в половую связь, не было бы менструации.

6. У одной из 200 женщин – неперфорированная девственная плева

Это означает, что плева имеет слишком маленькие отверстия (не истончается), поэтому девушка, будучи еще девственницей, не может пользоваться тампонами. В наши дни это легко исправить при помощи несложной операции по удалению части девственной плевы.

7. Многие годы кровь на простыне являлась доказательством девственности молодой супруги

Сейчас это кажется невероятным, но раньше для жениха кровь на простынях во время первой брачной ночи являлась необходимым подтверждением того, что он женился на девственнице. Многие девушки в страхе, что крови может не быть, царапали ногтем внутреннюю часть бедра, чтобы на простыне было хоть немного крови.