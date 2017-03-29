Пять мифов о материнстве, которые мы развенчаем

Миф: ты полюбишь ребенка в ту же секунду, когда он появится на свет

Многие испытывают шок, а иногда даже отвращение от вида сморщенного синего личика. Только в фильмах все проходит так красиво и мило, в реальной жизни реакция мамы может быть совершенно неожиданной. В некоторых случая проходит пару часов, дней, а то и недель, пока женщина начинает чувствовать эмоциональную связь с малышом. Не переживай, если в тебе сразу не проснулись чувства. Для того, чтобы ускорить процесс, смотри ему в глаза и чаще прикасайся, пишет Ivona.bigmir.net.

Миф: поглощение плаценты возвращает молодость

А еще и лучшим образом сказывается на здоровье молодой мамы. Кстати, некоторые звездные мамочки, вроде Дженьюари Джонс, действительно съедали свою плаценту. Должны предупредить, по данным Archives of Women's Mental Health, это никоим образом не сказывается на здоровье. Так что лучше сосредоточься на поглощении витаминов и правильной пищи.

Миф: послеродовая депрессия сказывается на ребенке

Послеродовая депрессия – явление вовсе не аномальное, как хотят нас в этом убедить. Если ты чувствуешь, что материнство становится для тебя мукой, руки опускаются, а ребенка даже видеть тяжело, не то что кормить или держать, то пора обратиться к специалисту. Лучше не пытаться разобраться с проблемой кустарными методами. Кстати, недавние исследования показали, что депрессия только в малой доле может сказаться на здоровье ребенка.

Миф: ты сбросишь вес, если будешь кормить грудью

Мы все индивидуальны и реакция нашего организма на роды индивидуальна, поэтому некоторым удается сбросить “беременный“ вес за пару месяцев или даже недель, другие борются с последствиями годы. Как бы там ни было, лучший способ распрощаться с ненавистными килограммами – это спорт и диета. Но не переусердствуй (а еще лучше – попроси врача составить план), иначе из-за дефицита калорий будут проблемы с количеством молока.

Миф: ты захочешь секса сразу, как придешь в себя после родов

Первое время после родов очень сложное для обоих супругов, а для женщины особенно. Постоянный крик, смена подгузников, грудное вскармливание, недоспанные ночи, особая диета... Разве в такие моменты хочется секса? Мы тоже так думаем. Данные опросов говорят о том, что в среднем женщина готова к интиму только по прошествии шести недель после родов. Так что мужчинам стоит вооружиться терпением.