Сырное печенье: просто и так вкусно, что не остановиться

Ингредиенты: сливочное масло - 130 г, мука пшеничная - 180 г, яйцо куриное - 1 шт., соль -1/4 ч. ложки, сыр «Российский» - 100 г, яичный желток - 1 шт.

Приготовление:

1. Холодное сливочное масло нарезать небольшими кубиками. Муку просеять, добавить щепотку соли. Масло с мукой перетереть с помощью блендера в крошку. Вбить яйцо, хорошо перемешать.

2. Добавить тертый сыр, замесить тесто.

Работать нужно быстро, чтобы масло не успело растаять под теплом ваших рук. Готовое тесто скатать в шар, завернуть в пищевую пленку и убрать на 30-60 минут в холодильник, пишет Rus.tvnet.lv.

3. Тесто раскатать в пласт толщиной примерно 0,5 см, вырезать кружки или другую удобную для вас форму (я брала чашку диаметром 7 см).

4. Выложить печенье на пергаментную бумагу, смазать желтком (желток смешать с чайной ложкой воды). Можно посыпать кунжутом.

5. Наколоть будущее печенье вилкой в нескольких местах. Выпекать при 180 градусах 12-15 мин.