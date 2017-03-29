Как быть, если вы и ваша половинка одного знака Зодиака

Любовная совместимость — это сложная и весьма неоднозначная тема, причем не только для астрологов. Очень много разговоров идет о том, что все зависит в итоге от желания человека идти на компромисс, ведь одно из определений любви — это принятие минусов человека и восхищение его плюсами. Если вы не готовы терпеть недостатки, то не достойны и пользоваться преимуществами, пишет Rus.tvnet.lv.

Овен + Овен

Два Овна в одном доме — это настоящая война. Если получилось так, что вы начали встречаться или жить вместе, то готовьтесь к тому, что все в вашей жизни поменяется. По-настоящему счастливыми вы можете быть друг с другом только в том случае, если ваши увлечения и взгляды на мир будут совпадать. В противном случае вы возненавидите друг друга.

Телец + Телец

Два самовлюбленных человека рядом — это проблема. Когда они любят друг друга, то это проблема, умноженная на тысячу. Тут важно найти правильный баланс. Примите себя, примите партнера. Изменить себя или другого Тельца вам не удастся, как ни бейся.

Вы можете быть вместе очень долго, но старайтесь не ревновать друг друга по пустякам, тогда союз будет вполне гармоничным.

Близнецы + Близнецы

Это нечто из разряда «свобода плюс свобода». В вашем случае каждый из влюбленных может просто забыть о том, что вы живете вместе или встречаетесь. В вашем взаимодействии будет чересчур много свободы, которая негативно скажется на качестве отношений. Чтобы все было хорошо, проводите как можно больше времени вместе. Эгоистичные знаки Зодиака вроде вас не должны тонуть в беспечности и безразличии.

Рак + Рак

Это хороший союз, действительно сильный. Раки тянутся к семье, а два таких человека — это настоящая находка. Если родятся дети-Раки, то будет еще лучше.

Единственное, что может привести к появлению проблем, это неправильная расстановка приоритетов.

Распределите обязанности и расскажите сразу друг другу о том, кто вы на самом деле. Не притворяйтесь.

Лев + Лев

Если вы Лев, как и ваша вторая половинка, то вы довольно странная парочка. По крайней мере так думают окружающие. У вас все будет хорошо, если женщина в ваших отношениях будет более уступчивой. Мужчина-Лев никогда этого не сделает, так что судьба такой любви лежит полностью на женских плечах.

Дева + Дева

Перфекционист + перфекционист. Депрессивность + депрессивность. Дипломатичность + дипломатичность.

У вас все получится, главное — не забывать о честности по отношению друг к другу. Никто из вас не должен скрывать что-то.

Вы можете стать очень хорошими родителями и просто гармоничной парой.

Весы + Весы

Нарцисс и нарцисс — это просто кошмар. Это настоящая беда, которая не приходит одна. С одной стороны, вам может быть трудно, но с другой стороны — вы оба весьма универсальны в плане любви. Это говорит о том, что шансы на успех у вас гораздо выше 50 процентов. Не бойтесь начинать жить вместе, любить друг друга.