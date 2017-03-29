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Пять ситуаций, в которых вам будет очень полезна простая фольга

Krasotka.ee
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Фольга. | ФОТО: Scanpix

Почти у каждой хорошей хозяйки дома всегда лежит рулон фольги. Но не все знают, что фольгу можно очень полезно эксплуатировать. Вы должны узнать об этих полезных советах. Итак, с помощью фольги вы сможете:

1. сохранить пиццу на завтра. Утром вам останется просто положить пиццу в разогретую духовку прямо в фольге, и она будет как свежая;

2. отмыть присохшие остатки еды от тарелок и мисок;

3. сделать стильную рамку для фотографий;

4. наточить ножницы;

5. ускорить процесс глажки.

Смотрите как это делать:

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