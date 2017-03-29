Пять ситуаций, в которых вам будет очень полезна простая фольга
29 марта 2017 г., 19:37
Почти у каждой хорошей хозяйки дома всегда лежит рулон фольги. Но не все знают, что фольгу можно очень полезно эксплуатировать. Вы должны узнать об этих полезных советах. Итак, с помощью фольги вы сможете:
1. сохранить пиццу на завтра. Утром вам останется просто положить пиццу в разогретую духовку прямо в фольге, и она будет как свежая;
2. отмыть присохшие остатки еды от тарелок и мисок;
3. сделать стильную рамку для фотографий;
4. наточить ножницы;
5. ускорить процесс глажки.
Смотрите как это делать: