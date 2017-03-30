Дженнифер Лоуренс снялась в рекламе Dior без макияжа

Она представила новую коллекцию сумок и аксессуаров: чокеры, ожерелья и кольца. На фотографиях актриса предстала без макияжа, а фотограф Бриджитт Лакомб не стала ретушировать снимки, пишет Lenta.ru.

Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором. Со временем под этим брендом стала выпускаться не только женская одежда, обувь, аксессуары и парфюмерия, но и мужская одежда в линии Dior Homme, косметика, часы и драгоценности.

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Лоуренс наиболее известна по ролям во франшизах «Голодные игры» и «Люди Икс». Она была удостоена «Оскара» за фильм «Мой парень — псих» и номинирована на награду за работы в картинах «Афера по-американски» и «Зимняя кость».