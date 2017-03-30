Почему так важно обнимать ребенка как можно чаще

AdMe.ru приводит данные исследования, которое доказало, что объятия жизненно важны для детского развития.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Current Biology, было проведено в общенациональной детской больнице в Колумбусе, штат Огайо.

Ученые изучили реакции 125 младенцев и пришли к выводу, что объятия формируют в мозге младенца особое чувство. Оно необходимо для установления социальных и эмоциональных связей, а также для своевременного развития нервной системы.

Так как зрительная система у новорожденного еще очень незрелая, его развитие сильно зависит от прикосновения и звука.

Чтобы оценить, как новорожденные реагируют на прикосновения, исследователи измерили реакцию их мозга.

Чем более частный контакт был у младенца с родителями и близкими людьми, тем сильнее он реагировал на прикосновение, и наоборот.

Одна из исследователей, доктор Натали Майтре (Nathalie Maitre), говорит:

«Нежное прикосновение кожи к коже — одна из самых важных вещей, которую родители могут сделать для своих новорожденных детей».