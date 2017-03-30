Три простых правила, которые навсегда избавят от недопониманий в отношениях

AdMe.ru решил разобраться, как можно без особого труда сохранить теплоту в отношениях и не довести все до расставания. Оказывается, для этого достаточно соблюдать три простых правила общения.

Говоря о своих желаниях, исключите частицу «не»

Частица «не» имеет свойство придавать некоторым утверждениям негативный оттенок. Поэтому не стоит употреблять ее, рассказывая о том, чего вы хотите. К тому же партнеру после таких фраз сложнее понять, как действовать дальше, ведь у него остается множество вариантов поведения.

Плохо: «Я не хочу, чтобы ты меня контролировал».

Хорошо: «Я хочу, чтобы ты мне доверился».

Постарайтесь употреблять «и» вместо «но»

Это правило кажется простым, однако вам придется пройти долгий путь, чтобы привыкнуть к подобной замене. Правда, усилия того стоят, ведь это правило поможет переключить общение с режима словестной дуэли на режим сотрудничества. Почувствуйте разницу сами:

Плохо: «Я понимаю тебя, но хочу, чтобы и ты меня понял».

Хорошо: «Я понимаю тебя и хочу, чтобы ты меня тоже понял».

Не надо портить комплимент негативом

Замечали ли вы, что некоторые люди даже во время похвалы умудряются выразить свое недовольство? Проблема в том, что мозг человека сам так устроен: он активнее реагирует на плохое. Поэтому, если хотите кого-то похвалить, постарайтесь не смешивать в одной кастрюле комплименты и критику.

Плохо: «Ужин был очень вкусный, не то что вчера».

Хорошо: «Спасибо, ужин был очень вкусный!»

Порой мы недооцениваем силу слов и ленимся работать над своими речевыми привычками. Но все-таки лучше научиться говорить так, чтобы нас правильно понимали, чем позже устранять проблемы, вызванные недопониманием. Ведь так?