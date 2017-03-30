Определены наилучшие жиросжигающие продукты

«Включив в свой рацион некоторые продукты, можно успешно сбросить несколько килограммов за счет термогенеза - процесса образования тепла в мышцах и желудочно-кишечном тракте», - заявила Мэй Симпкин.

В список продуктов, которые нужно есть всем, кто худеет, диетолог внесла красный острый перец. Данный вид перцев, отметила Симпкин, богат капсаицином, который побуждает белые жировые клетки включаться в энергообмен тела, служа ему топливом, пишет Medikforum.ru.

Эксперт пояснила, что капсаицин также содержится в имбире, и действует он столь же эффективно, как и перец. Среди других специй, по словам специалиста, интенсивно расходовать жир организм заставляют черный перец, горчица и чеснок.

Помимо этого с целью похудения полезно регулярно есть цельнозерновые крупы, зелень и овощи, богатые клетчаткой, дала совет британский диетолог. Клетчатка, содержащая много грубых и неперевариваемых волокон, делает процесс пищеварения более трудоемким. При этом происходит усиленное выделение тепла – знак того, что организм задействует энергию жира.

Наконец, к усиленному расходованию жировых клеток приводит употребление белков.

«Белковая пища обладает эффектом термогенеза за счет сложных для усвоения элементов. Например, около 30% калорий, содержащихся в мясе, тратятся уже в процессе пищеварения», - рассказала эксперт.