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Врачи указали на самые вредные привычки по утрам

Krasotka.ee
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ФОТО: Scanpix

Специалисты в области питания и сна рассказали о тех утренних ритуалах, которые сопровождают жизнь многих людей, - и при этом подрывают им здоровье. Своим мнением на этот счет поделились врач-диетолог Марина Копытько и врач-сомнолог Алена Гаврилова.

В частности, диетолог Марина Копытько назвала совершенно не полезной утреннюю привычку пить кофе. Особенно она вредна для тех, кто пьет кофе на голодный желудок. Эксперт пояснила, что кофеин в этом случае излишне стимулирует кишечник, что может привести к сбою в обмене веществ.

Пить кофе, по мнению врача, следует днем около 16 часов, когда происходит смена биоритмов. Также, считает диетолог, не стоит пропускать завтрак или съедать что-то очень легкое – такая привычка вызывает ранний голод и склонность к постоянным перекусам, передает Medikforum.ru.

Помимо этого, нужно избегать по утрам сухих завтраков: после них повышаются показатели уровня сахара в крови, что негативно влияет на метаболизм и побуждает в течение дня хотеть что-то сладкое. Но что категорически не нужно употреблять утром – это энергетики, отмечает специалист: искусственное возбуждение нервной системы приведет к ухудшению самочувствия через какое-то время.

В свою очередь сомнолог Алена Гаврилова посоветовала не ставить звуком будильника резких и громких мелодий и не увлекаться интенсивными физическими упражнениями, а также не иметь привычки подниматься с постели резким рывком или вскакиванием.

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