Как наблюдают беременных в Великобритании

Звучит непривычно, не так ли? Со временем эта логика перестает удивлять. Ведение беременности в Британии выглядит следующим образом: женщине бесплатно гарантируют необходимый минимум анализов, базовые курсы для обоих партнеров и сопровождение родов – вне зависимости от их сложности. Все остальное – не за деньги, а по необходимости: если вы сумели убедить акушерку или врача приемного отделения в необходимости дополнительной консультации, то вы ее получите, передает Deti.mail.ru.

С чего начинать

В Британии нет понятия «женская консультация» – в том виде, в котором оно существует у нас. Есть бесплатные клиники сексуального здоровья, предназначенные и для женщин, и для мужчин. Сюда приходят, чтобы получить помощь в вопросах контрацепции, провериться на заболевания, передающиеся половым путем, или сделать тест на беременность, если нет денег на его покупку в аптеке. Если же вы просто хотите попасть к гинекологу, нужно получить направление от участкового врача или идти к платному специалисту.

Что происходит после того, как вы увидели полосатый тест? Отправляйтесь к участковому или к местной акушерке, чтобы они направили вас в больницу для дальнейшего наблюдения. Теоретически прикрепиться к больнице можно и самостоятельно, но большинству из нас хочется обсудить имеющиеся варианты со специалистом. Почему к больнице? Потому что роддома в Британии, как правило, входят в состав больниц широкого профиля.

Врачу вы можете задать все имеющиеся вопросы, однако наиболее исчерпывающую информацию вы найдете в интернете. Изучению сайта местного минздрава (Национальной службы здравоохранения) стоит уделить время – его создатели старались изложить все доступно и структурированно. Для меня главным результатом первого визита к врачу оказалась бесплатная прививка от гриппа – она положена всем беременным женщинам, живущим в Британии.

Анализы и исследования

Выбранная вами больница приглашает вас на «консультацию по планированию» на 8-12 неделе беременности. К этому времени риск выкидыша снижается и можно начинать делать анализы. Если до этого возникнет кровотечение или другие проблемы, вас примут в порядке общей очереди в ближайшей больнице, где есть гинекологическое отделение.

Что происходит на консультации по беременности? Вас взвешивают, берут анализы мочи (чтобы исключить инфекции и диабет) и крови (чтобы проверить ее на возможные наследственные заболевания). Вам задают вопросы, касающиеся состояния здоровья, – не только вашего, но и отца ребенка, а также уточняют время последней менструации. Наконец, вам предлагают сделать УЗИ, чтобы выяснить предполагаемую дату рождения малыша и измерить толщину воротникового пространства – это позволяет определить риск генетических аномалий у ребенка, в том числе синдрома Дауна.

Если беременность проходит нормально, вы можете рассчитывать еще на одно бесплатное УЗИ – в промежутке между 18 и 21 неделями беременности. Основная задача узиста – убедиться в отсутствии аномалий плода и в том, что его развитие проходит нормально. Скорее всего, вам озвучат пол будущего ребенка (исключительно по вашей просьбе), однако в некоторых больницах существует правило не разглашать эту информацию. Если же врачи обнаружат какие-либо отклонения, вам назначат дополнительные обследования.