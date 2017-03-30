Вы делаете эти 15 ошибок неосознанно, но именно они мешают вам похудеть!

Избавившись от них, вы без особых усилий сможете достичь идеальной формы.

Итак, 15 ошибок, которые мешают вам похудеть.

1. Вы дышите только поверхностным дыханием.

Глубокое дыхание снижает уровень кортизола, гормона, связанного с увеличением веса. Кроме того, когда вы глубоко дышите, увеличивается количество кислорода и ускоряется ваш метаболизм, пишет Lifter.com.ua.

2. Вы не едите овощи на завтрак.

Завтрак - первый прием пищи, и он должен обеспечивать около 25% от суточной калорийности.

Правильный завтрак очень важен для вашего здоровья и работоспособности.

Ешьте овощи утром, и уже через 30 дней вы почувствуете изменения: чувство сытости, снижение потребления калорий и улучшение работы кишечника.

3. Вы сутулитесь.

Чтобы быстро похудеть, держите спину ровной, когда сидите за рабочим столом, едите или смотрите кино. Эта простая привычка может уменьшить уровень кортизола в организме.

4. Вы не едите специи.

Многочисленные исследования связывают потребление пряностей с потерей веса, потому что капсаицин, который содержится в этих продуктах, ускоряет процесс сжигания калорий.

Капсаицин убивает незрелые жировые клетки. Специи ускоряют метаболизм, примерно на 20%.

Метаболизм остается ускоренным еще в течение 30 минут после приема пищи. В это время организм будет сжигать жир, даже если вы ничего не делаете!

5. Вы не обезжириваете продукты бумажной салфеткой.

Если вы не хотите исключать из своего рациона жареную или жирную пищу, например, пиццу или картофель фри, вы можете уменьшить количество калорий в этих продуктах, убирая жир бумажной салфеткой, которая впитает излишки масла.

6. Вы не едите перед зеркалом.

Чтобы не съесть больше, чем нужно, попробуйте есть перед зеркалом. Вы увидите себя с пищей, так что съедите меньше.

7. Вы не ходите вверх по лестнице.

Не пользуйтесь лифтом, а поднимайтесь по лестнице! Это отлично поможет людям с небольшим избыточным весом, потому что, как отметило исследование, проведенное в Университете штата Нью-Мексико, если подниматься всего на 2 этажа в день, можно потерять до 3 килограммов в год!

А если увеличить количество этажей до 6, вы похудеете на 8 килограммов, даже не заходя в тренажерный зал!

8. Вы игнорируете силовые тренировки.

Силовые тренировки необходимы. Начните с легкого веса и постепенно увеличивайте нагрузку. Мышцы и суставы будут постепенно приспосабливаться и вы избежите травм.

9. Вы не пьете воду перед едой.

Специалисты рекомендуют выпивать 2 больших стакана воды перед каждым приемом пищи.

Эта простая привычка поможет вам чувствовать сытость, снизить количество калорий, избежать переедания и ускорить метаболизм.

10. Вы не ходите пешком.

Зачем ехать к друзьям на автобусе? Нет ничего полезнее неторопливой прогулки. Это бесплатно, поможет сжечь калории, а также сэкономит деньги на проезд.

Было показано, что ходьба является идеальным видом физической активности, который подходит всем.

При легкой прогулке по городу вы можете сжечь 255 калорий / час, а при быстрой ходьбе - 391 калорию / час.

11. Вы не делаете упражнения на гибкость.

Чем вы гибче, тем легче вам выполнять любые физические упражнения, и тем меньше вероятность травм.

Йога – отличный выбор, а легкая растяжка полезна перед каждой тренировкой.

12. Вы едите из больших тарелок.

Чтобы похудеть, начните есть из маленьких тарелок. Это несложный трюк, который позволит вам сбросить лишний вес без особых усилий.

Когда тарелка переполнена, а не наполовину пуста, вы, в какой-то степени, обманываете свой мозг, потому что он думает, что в тарелке много еды, и гораздо раньше посылает сигнал сытости.

И не важно, что вы едите, в любом случае лучше положить овощи в небольшую тарелку, чем подавать их на большом подносе.

13. Вы быстро жуете.

Чтобы похудеть нужно медленно жевать. Эта привычка позволит вам не переедать и снизить потребление калорий.

14. Вы сидите в очередях и на остановках.

Если вам нужно ждать, делайте это стоя. То же самое касается проезда в общественном транспорте.

Когда вы стоите, сжигается на 50 калорий в час больше, чем если бы вы сидели, считает диетолог Джилл Коегел.

15. Вы не принимаете горячую ванну.

Недавнее исследование, проведенное в университетах Лафборо и Лестера показало, что принимая горячую ванну, человек сжигает столько же калорий, как и при 30 минутах ходьбы.