Если вы даете ребенку "Нурофен", вы должны прочитать эту историю!

6-месячная Отем начала «кричать и затыкать рот», как только ей дали лекарство от кашля и простуды. Рэйчел рассказала о происшествии на Facebook, чтобы другие родители знали, что нужно пробовать лекарство, прежде чем давать его своим детям.

«Нурофен» - популярное средство для снятия боли и понижения температуры у детей и младенцев.

Охваченная ужасом, Рэйчел Дикин из Манчестера, сразу же сама попробовала лекарство, чтобы понять, в чем дело. У нее сразу началось «жжение в горле, и я начала кашлять», пишет она в посте на Facebook, чтобы предупредить других родителей, пишет Lifter.com.ua.

Ее муж, Шон, тоже испытал подобное чувство, когда попробовал «Нурофен». Рэйчел рассказала, что она говорила с местным фармацевтом, и он сказал ей, что лекарство не должно иметь такой вкус.

В другом посте она написала, что ждет от производителей «Нурофена» объяснений о том, что произошло.

Она описала вкус лекарства так: «жгучий, как перец чили», и добавила, что это ощущение продолжалось «около 5 минут». Рэйчел немедленно связалась с Tyldesley Co-Op в Манчестере, где она купила лекарство, и его сразу же сняли с полок.

Маленькая Отем уже выздоравливает, но у нее все еще кашель и температура, хотя это лекарство должно было ей помочь.

Представитель производителя «Нурофена» сказал:

«Мы осведомлены о беспокойстве потребителей относительно продукта. Мы всегда принимаем меры, когда потребители получают от продукта не то, что ожидали.

Мы связывались с потребителем и, согласно протоколу «Нурофен», мы попросили вернуть продукт для проведения дальнейшего тестирования. Сейчас мы ждем образец».

А у вас бывали подобные реакции на препараты? Расскажите нам в комментариях!