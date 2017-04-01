Ученые нашли простейший путь к похудению

Клиницисты исследовательского центра Kaiser Permanente осуществили комплекс наблюдений за 500 участниками. В результате они пришли к выводу, что хороший сон позволяет похудеть сразу на несколько килограммов – при условии, что человек не испытывает стресса, пишет Medikforum.ru.

«При низких показателях стресса сон более 6 часов, но не более 8 часов в сутки помогают похудеть до 4,5 кг за шесть месяцев», - констатировали исследователи.

По словам ученых, нормальное качество сна и отсутствие постоянного психо-эмоционального напряжения – одни из самых действенных факторов успеха в похудении. Наблюдения продемонстрировали, что их наличие в два раза повышают вероятность сброса лишних килограммов веса. Примечательно, что ранее исследование, проводившееся в Гонконге, показало, что достаточно продолжительный сон крайне полезен в деле борьбы с ожирением у детей.

В то же время научные работники отметили, что рацион добровольцев во время опытов отличался низким содержанием насыщенных жиров и сахара, и в нем также было много фруктов и овощей.