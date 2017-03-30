Чувствуете возбуждение во время беременности? Вот почему это происходит

Секс может привести к беременности. А как насчет секса во время беременности? Многие испытывают усиленное сексуальное влечение к партнеру, ожидая появления ребенка. Но почему это происходит?
Согласно Американской коллегии педиатров (FACCE), сексуальное влечение женщины во время беременности может варьироваться. Некоторые женщины испытывают усиленное сексуальное влечение во время беременности, другие женщины – вовсе не ощутят этого, пишет Soulpost.ru.
Одна из причин такого состояния — гормоны. Во время беременности их уровень существенно повышается, усиливая желание.
Вторая причина заключается в том, что объем крови будущей мамы увеличивается примерно на 50% во время одноплодной беременности. Этот дополнительный поток крови улучшает кровообращение во всех областях тела, включая гениталии и грудь. Это делает женские соски и клитор более чувствительными и отзывчивыми к прикосновениям, и может привести к частым состояниям возбуждения и удивительным оргазмам.
И третья причина проста — иногда женщины возбуждены от того, что они чувствуют себя более комфортно в своих телах, наслаждаясь новыми формами, и им не нужно контролировать рождаемость в течение нескольких месяцев. Эта новообретенная уверенность повышает либидо.