Восемь женщин, от которых мужчин отворачивает

1. Женщина, которая ругается матом.

Мат никого не красит, но когда ругается женщина, да еще так как сапожник, это совсем непривлекательно. Это сильно контрастирует с женственностью, которую мужчины так любят, пишет Soulpost.ru.

2. Женщина, которая распускает сплетни.

Мужчинам не нравится, когда женщины плохо говорят о других и распускают слухи. Если он слышит, что вы так говорите о других, то может думать, что говорите так же и о нем или о его семье.

3. Поверхностная женщина.

Та, которая сосредоточена только на том, как она выглядит и себя ведет. Но мужчины не воспринимают таких всерьез. Эти женщины могут привлечь внимание, но не надолго.

4. Нерадивая женщина.

Мужчины любят, когда женщина заботливая и внимательная во всех аспектах жизни. Хотя любящий мужчина будет любить вас и в пижаме, но никакая любовь не поможет, если женщина груба, ленива и забывает про элементарную гигиену.

5. Женщина с плохим отношением.

У каждого бывает плохое настроение (особенно в «эти дни»), но если женщина постоянно плохо ко всем относится, это не привлечет мужчину. Проявляйте больше терпения и понимания. Так вы привлечете того мужчину, который будет проявлять те же качества по отношению к вам.

6. Женщина, которая задевает чувства.

Если вы смеетесь над мужчиной и тем, что он делает, особенно перед другими людьми, он чувствует стыд и смятение. Это логично и очевидно. Даже если вам кажется, что это весело.

7. Женщина, которая критикует.

Никто не хочет быть рядом с человеком, который во всем видит только плохое и никогда не скажет доброго слова, а лишь раскритикует.

8. Жадная женщина.

Когда мужчина понимает, что женщине нужны его деньги — он не жадный, это просто неприятно.