Ученые назвали неожиданный предвестник развода. А вашей семье он не грозит?

Согласно исследованиям, опубликованным в журнале “American Sociological Review”, опрос 6300 семейных пар в период с 1968 по 2013 годы показал, что пары, в которых муж был безработным, сталкивались с угрозой развода на 32% чаще, чем пары, где муж имел постоянное место работы и вносил свой вклад в семейный бюджет, пишет Marketium.ru.

Исследования также показали, что на развод может оказать влияние и дата вашей свадьбы. Пары, которые поженились до 1975 года, чаще сталкивались с проблемами, когда жена выполняла меньше работы по дому, тогда как пары, вступившие в брак после 1975 года, испытывали трудности в личной жизни, если муж был безработным.

“Я могу предположить, что потеря работы может стать причиной депрессии и других психологических проблем”, – рассказала Александра Киллевальд, автор научных работ и профессор социологии Гарвардского университета. Другими словами, ощущение мужчиной своей значимости и полноценности напрямую связано с его работой, что может сказаться на благополучии отношений в браке.

Что это означает для сидящих дома отцов? Трудно утверждать со стопроцентной вероятностью, но Киллевальд полагает, что подобное распределение ролей обычно заранее обсуждается и поэтому не обязательно грозит теми же последствиями.