Илона Тоотс: Алексеи Эстонии не нужны! Уехать заграницу или остаться?

«Наверняка, у многих есть друзья, которые уехали заграницу и остались там жить. Они там счастливы, даже выполняя не самую романтическую работу. Мне кажется, они там чувствуют себя ценными.

Друзья говорят мне, что я смогу найти здесь работу в любое время, ведь я владею пятью языками. Но на сайтах предложений о работе, меня только приглашают в продавщицы за 500 евро в месяц, пишет Naine24.

Буду честна, на должность директора банка я не претендую, но и по 12 часов в день работать не хочу. Никого не интересует, что я дружелюбная и смешная, и могу справляться с делами быстро.

Мне уже за сорок, и я женщина (идите лесом те, кто считает, что у мужчин и женщин одинаковая зарплата), поэтому мои шансы найти работу сильно уменьшаются. Мы все относимся к женщинам с легким пренебрежением. Возьмите хотя бы Майлис Репс — женщина-министр да еще и беременная, ужас же!

Я думаю, что в другой стране я бы с большим удовольствием стала работать на простой должности, ведь главное отношение, а я не зарплата. А здесь я лучше буду следить за домом, чем горбатиться за копейки.

Поэтому мы с Алексеем должны были сильно экономить. Я-то, ладно, со своими тараканами в голове, а как же обстоят дела с моим «известным» мужем? Мы смеемся, когда многие думают, что живем за счет олимпийской медали как короли.

Все эти годы, что мой муж занимался профессиональным спортом и принес Эстонии восемь медалей, никак не повлияют на пенсию. Только когда он закончил заниматься спортом и пошел работать, начала капать пенсия, а до этого он был для государства бомжом.

Поскольку у нас нет связей, Алексей сам себе начал потихоньку строить карьеру. Также огромную роль играет и национальность. Ты можешь быть хоть сто раз замечательным, а твоя национальность будет бельмом на глазу. Можешь и много зарабатывать, а все равно останешься тиблой. К счастью, более умных и с широким кругозором эстонцев становится все больше.

Только пару лет назад мы должны были жить втроем (с ребенком) на 500 евро в месяц, и если бы не помощь родителей, было бы совсем туго.

Такие периоды закаляют! Ты начинаешь видеть, как люди бездумно тратят деньги. Кто-то покупает сумочку за тысячу евро, а у кого-то ребенок есть теплую пищу раз в день в школе.

Жить, постоянно думая о том, что бы поесть да как оплатить счета — долго невозможно, в конце концов эти мысли могут испортить отношения. И я понимаю тех, кто пакует чемоданы и уезжает. Наша семья недалеко от этого тоже.

Осенью Алексея сократили (самого квалифицированного дзюдоиста в Эстонии). И если меня это разозлило, то он решил двигаться дальше.

Теперь Алексей работает в составе сборной Швейцарии, честно получает зарплату и очень счастлив. Там отличная команда, в десять раз больше состав и бюджет. Жаль, что его ученик остался в Эстонии один и то, что его знания в области дзюдо здесь не нужны».