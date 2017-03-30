Почему ежедневный секс не нужен для романтики

Что такое запоздалый постсексуальный эффект

Основное внимание в исследовании было уделено молодоженам, которые часто испытывают дискомфорт от разных уровней либидо, но у которых нет времени на регулярный секс. Эксперимент задействовал 214 пар, получивших анкету, которую нужно было заполнить в течение 14 дней. Анкета включала такие вопросы, как: занимались ли вы сексом в этот день и вопросы, призывавшие оценить удовлетворенность сексуальной жизнью, своим партнером и жизнью в целом, пишет Soulpost.ru.

В результате обнаружилось, что уровень сексуального удовлетворения людей длился около двух дней после любого сексуального контакта с супругом. Кроме того, спустя 4-6 месяцев, люди, которые сообщали о более длительных периодах постсексуального эффекта, были более счастливы со своими супругами и более удовлетворенными отношениями в браке.

Ученые утверждают, что постсексуальный эффект действует как своего рода механизм соединения, оставляя людей счастливыми даже при нерегулярном сексе.

Как понять, что вы испытываете постсексуальный эффект

Постсексуальный эффект не является физиологической идеей. Он необязательно связан с оргазмом. Это общий термин для сексуального удовлетворения и чувства привязанности к вашему партнеру. Отличный секс – не единственный катализатор эффекта. Исследователи говорят, что получить этот эффект можно, пребывая в длительных отношениях и в зрелом возрасте.

То, что происходит сразу после секса, по мнению ученых, так же важно. Например, «постсексуальные ласки» или объятия. Исследование 2014 года показало, что чем больше людей обнимаются после секса со своими партнерами, тем выше их сексуальное удовлетворение и удовлетворенность отношениями в целом. А в серии исследований, проведенных в 2013 году, разговоры после секса также укрепляли романтическую связь между партнерами.