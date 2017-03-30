В норме ли ваш вес? Узнайте за 30 секунд!

На какой же показатель в таком случае стоит полагаться? На соотношение объёма талии к вашему росту, которое сможет выявить лишний жир на животе (что может быть связано с сердечными заболеваниями и диабетом).

Хотите узнать, в порядке ли ваш вес? Проведите простой 30-секундный тест:

Отрежьте кусок веревки длиной в ваш рост, затем сложите ее пополам и оберните вокруг талии, сообщает Marketium.ru.

Если концы пересекаются, значит, ваша талия меньше половины вашего роста – идеальное соотношение! Верёвочки не соприкасаются? Повод пересмотреть своё питание или проверить здоровье.