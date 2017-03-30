В норме ли ваш вес? Узнайте за 30 секунд!

Индекс массы тела (ИМТ) – далеко не самый достоверный критерий, свидетельствующий о его здоровье. Недавние исследования показали, что более трети людей, склонных к ожирению, по данным ИМТ могут считаться здоровыми.
На какой же показатель в таком случае стоит полагаться? На соотношение объёма талии к вашему росту, которое сможет выявить лишний жир на животе (что может быть связано с сердечными заболеваниями и диабетом).
Хотите узнать, в порядке ли ваш вес? Проведите простой 30-секундный тест:
Отрежьте кусок веревки длиной в ваш рост, затем сложите ее пополам и оберните вокруг талии, сообщает Marketium.ru.
Если концы пересекаются, значит, ваша талия меньше половины вашего роста – идеальное соотношение! Верёвочки не соприкасаются? Повод пересмотреть своё питание или проверить здоровье.