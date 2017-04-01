5 Пять мест на теле, из которых ни в коем случае нельзя выщипывать волосы

Брови

Звучит, наверное, дико, но выщипывание бровей может в конечном итоге травмировать луковицу. По словам дерматологов, ваксинг (удаление волос воском) и тримминг - более щадящие в этом отношении процедуры. Правда, при работе воском волос может сильно истончаться, и если через пару лет вы захотите более широкие брови, отрастить их будет намного труднее, пишет Marketium.ru.

Акне

Неприятно, но около прыщей могут появляться волоски, которые, естественно, хочется выдернуть. Точнее, все происходит наоборот. Воспаление и гной возникают около фолликула. Опасность в том, что после выдергивания волоска и выхода гноя на коже могут оставаться темные шрамы. Но даже если вы не послушаетесь нашего совета, то хотя бы обработайте это место каким-нибудь подсушивающим спиртовым средством.

Вросшие волоски

Выдергивание вросших волос пинцетом чревато занесением инфекции. В данном случает больше поможет теплый компресс, скраб и антибактериальное средство.

Родинки

Родинки вообще опасная тема, поскольку они могут быть раковыми. И никогда не знаешь, какая из них та самая. Это под силу определить только специалисту, да и то не на всех стадиях. Инфекция и воспаление — вот, чем может закончиться невинное желание выдернуть волосок. Если он вас так беспокоит, пойдите к дерматологу и попросите его помочь в решении проблемы.

Соски

У некоторых женщин на ореолах вокруг сосков тоже растут волосы. Это, конечно, выглядит не особо эстетично. Чтобы не травмировать и без того нежную кожу, важно, чтобы длина волоса была не менее 2 мм. Так у вас меньше шансов занести инфекцию.