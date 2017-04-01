Просто вставьте в банан соломинку. Результат вас порадует!

Отрежьте краешек банана и вставьте в его мякоть соломинку. Затем, придерживая большим пальцем ее конец, медленно вытащите. Давление заставит мякоть остаться внутри соломинки, образовывая в банане этакий “желоб”, пишет Marketium.ru.

Заполните банан своей любимой начинкой – вареньем, “Нутеллой”, медом или чем угодно.