Просто вставьте в банан соломинку. Результат вас порадует!
1 апреля 2017 г., 14:40
Бананы являются одними из самых популярных фруктов по всему миру. И несмотря на то, что эти фрукты и сами по себе очень вкусны, из них можно приготовить множество интересных закусок и десертов. Например, бананы с начинкой!
Отрежьте краешек банана и вставьте в его мякоть соломинку. Затем, придерживая большим пальцем ее конец, медленно вытащите. Давление заставит мякоть остаться внутри соломинки, образовывая в банане этакий “желоб”, пишет Marketium.ru.
Заполните банан своей любимой начинкой – вареньем, “Нутеллой”, медом или чем угодно.