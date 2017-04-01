Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Просто вставьте в банан соломинку. Результат вас порадует!

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Банан. | ФОТО: Scanpix

Бананы являются одними из самых популярных фруктов по всему миру. И несмотря на то, что эти фрукты и сами по себе очень вкусны, из них можно приготовить множество интересных закусок и десертов. Например, бананы с начинкой!

Отрежьте краешек банана и вставьте в его мякоть соломинку. Затем, придерживая большим пальцем ее конец, медленно вытащите. Давление заставит мякоть остаться внутри соломинки, образовывая в банане этакий “желоб”, пишет Marketium.ru.

Заполните банан своей любимой начинкой – вареньем, “Нутеллой”, медом или чем угодно.

Наверх