Женщины рассказали, почему жалеют о рождении детей

И хотя говорить о трудностях материнства — это все еще табу, признавать, что ты сожалеешь о том, что завела детей — вообще за гранью.

Но недавнее исследование социологов показало, что таких матерей достаточно много. И так как в интернете можно говорить об этом открыто и анонимно, многие женщины пишут откровенные посты на специально созданной в ФБ странице «Я жалею, что завела детей».

Вот, например, что написала одна домохозяйка, мать семилетнего и четырехлетнего детей, пишет Soulpost.ru.

«Я люблю их, но я не счастлива. Они забрали всю мою свободу, я не могу найти работу, мой муж едва зарабатывает, чтобы нам хватило на отпуск. Я была стюардессой, свободной как птица, до рождения детей. Теперь я просто делаю бесконечные домашние дела».

Другая написала о том, как ей тяжело с трехлетней дочкой, которая очень плохо спит. Однажды ее даже стошнило от стресса после того, как ребенок поспал всего два часа.

«У нас нет жизни. Мой муж много помогает, но даже он близок к срыву. У нас нет родственников и друзей. Нет никакой поддержки. Что я делаю?»

«Я любила свою прежнюю жизнь, — пишет другая отчаявшаяся мать. — Мой муж очень хотел ребенка, и я так долго это откладывала, просто зная, что это не мое призвание. В итоге я поддалась на его уговоры, думая, что привыкну. Но я чувствую, словно мой прекрасный мир перевернулся с ног на голову. Я все еще не чувствую себя мамой. Я скучаю по прежней жизни так сильно, что иногда кажется, что я просто выйду из дома и уйду от мужа и сына».

Другие женщины отметили, как их разочарование перекинулось на отца их ребенка. Одна написала, как отчаянно хотела ребенка, но потом поняла, что трудностью оказалось его совместное воспитание, когда ее муж стал «навязчивым лжецом, оскорбительным и контролирующим».

«Я все еще испытываю приливы вины, потому что жалею, что стала мамой. Не потому что я плохая мать, но потому что не хочу ею быть. Я не могу объяснить, почему я так чувствую, но это так».

Как отмечает профессор социологии из Университета Вейк Форест Робин Саймон, который специализируется на влиянии родительства на психическое состояние, такие эмоции тяжело признать из-за социальных норм святости материнства.

Общественное восприятие таково, что ребенок — это всегда счастье, но реальность в том, что это может быть настоящим шоком для психической системы человека. Однако вполне нормально чувствовать сожаление, стресс, усталость, скуку и смятение чувств, и очень важно, чтобы женщина не боялась делиться с кем-то подобными чувствами, потому что если их сдерживать, они могут перерасти в настоящее психическое расстройство — даже больше, чем просто послеродовая депрессия.