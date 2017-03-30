Как пробудить либидо и захотеть секса

Остановитесь

Прекратите делать что-либо сексуальное, которым вы не наслаждаетесь.

Ваше тело должно находиться в расслабленном и восприимчивом состоянии, чтобы вы могли открыться удовольствию. Когда вы расслабитесь, сексуальная энергия окутает пробудит все ваше тело. Но, когда вы переживаете половой акт, который вам не нравится, ваше тело съеживается и ничего не ощущает. Таким образом вы блокируете свою сексуальную энергию и проводите негативные параллели, что секс — это обязанность, а не удовольствие. Это приводит к тому, что вы хотите секса все меньше и меньше, пишет Soulpost.ru.

Когда вы прекращаете заниматься вещами, которые приводят к сексуальному контакту, ваше тело расслабляется и восстанавливается.

Если у вас есть партнер, и вы переживаете половые акты подобным образом, не будучи честной с ним, что вы не в состоянии наслаждаться ими, это может негативно сказаться на ваших отношениях. Поверьте, ваш партнер хочет, чтобы вы испытывали всю гамму положительных чувств от связи с ним, поэтому пришло время рассказать ему о проблеме.

Исцелитесь

Найдите время, чтобы заняться своей сексуальностью. Мы живем в обществе, которое стыдит и демонизирует женскую сексуальность, в то время, как сексуальное насилие над женщинами процветает. Если у вас нет сексуальной травмы, скорее всего, вы знаете женщин, у которых она была. Даже слух о других женщинах, испытавших сексуальное насилие и травму, может оставить шрамы на вашей сексуальной психике.

Позор, травма и коллективное сознание о сексе создают препятствия для нормальной циркуляции сексуальной энергии. Профессиональная помощь сексолога поможет разблокировать вашу сексуальную энергию.

Наполнитесь энергией

Ваша сексуальная энергия — целительное средство и горючее для вашего организма. Поэтому, когда у вас нет доступа к ней, вы истощаетесь изнутри. Именно по этой причине многие женщины быстро устают, испытывают стресс и недовольство. У них отсутствует жизненно важный источник женского топлива.

Если вы не наслаждаетесь сексом, вы не наполняетесь энергией.

Однако есть другие способы восстановить необходимые силы. Начните ежедневную соматическую практику сексуальности. Попробуйте Оргазмическую медитацию и самовнушение. Практика соматической сексуальности — отличный способ разблокировать систему и получить поток сексуальной энергии.

Как только вы разблокируете поток сексуальной энергии и наполните ею вашу систему, вы захотите секса. И, когда снова начнете им заниматься, уровень удовольствия резко возрастет.