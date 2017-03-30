Как сказать мужчине, что оргазма нет?

Путь к оргазму, если его нет, проходит через разговор с мужчиной. И построить его нужно правильно, пишет Lady.tochka.net.

И кстати, слышала что-то об упражнениях Кегеля? Тренируя мышцы влагалища, ты приближаешь себя к моменту, пока, наконец, почувствуешь оргазм от мужчины, а не от руки, вибратора или душа. Помочь тебе в этом деле смогут вагинальные шарики. Если успехов в тренировке мышц влагалища ты пока не достигла, НЕ МОЛЧИ. Объясни партнёру, что нужно чуть поднапрячься, объясни, где и как тебе наиболее приятно.

Первый секрет успешного разговора о том, что оргазма нет, кроется в оперативности. Если великую тайну о том, что у тебя нет оргазма, ты откроешь своему мужчине на праздновании первого десятилетия совместной жизни, то это поздновато. И исправить ситуацию будет куда сложнее, чем в первый год знакомства: сложатся и "зацементируются" стереотипы поведения, ваш ритм секса, и искать что-то новенькое будет куда сложнее. Поэтому, убедившись в том, что отсутствие оргазма - не досадная случайность, а противная закономерность - вызывай мужчину на откровенный разговор.

Второе правило разговора о том, что нет оргазма: точность формулировок. Тема отсутствия оргазма достаточно тонкая, и женщины со свойственной нам тактичностью (как бы мужчина не подумал, что я "не такая" или он - не мачо) строят разговор об оргазме на полунамеках. Фраза "Все, конечно, хорошо, но могло бы быть и лучше" ничего не объясняет, и мужчина поймет это не как постановку проблемы, а как стимул для развития. И поцелует тебя крепче обычного. Приятно, конечно, но к оргазму приближает небольшими шагами. Поэтому говори не намеками, а прямо: "Милый, оргазма нет".

Третье правило разговора о том, что нет оргазма: парад подсказок. Шепнув на ушко милому о том, что лучший секс с ним для тебя - спереди, подскажи ему в нужном месте и в нужный час, что и как нужно делать, как двигаться, с какой скоростью. Причем подсказки твои должны быть точными и откровенными. Если ты, конечно, не хочешь, чтобы мужчина блуждал по твоему телу в поисках твоего оргазма до глубокой старости.

И последнее правило успешного разговора с мужчиной о том, что оргазма нет - наличие рядом такого мужчины, с которым можно обсуждать подобные проблемы прямо и без ложного стеснения. Тут ведь ничего не нужно объяснять, правда? Ярких тебе оргазмов