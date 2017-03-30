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Мама двух малышей Мила Кунис больше не хочет рожать детей Эштону Катчеру

Krasotka.ee
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ФОТО: Scanpix

Знаменитая голливудская актриса с украинскими корнями Мила Кунис на днях впервые вышла в свет после рождения второго ребенка. Это случилось на CinemaCon-2017. На мероприятии звезда кино призналась, что больше не хочет детей.

33-летняя Мила Кунис, рассказавшая недавно об украинском детстве, воспитывает сына и дочь. Сыну Димитрию всего несколько месяцев, а поклонники уже вовсю спрашивают о третьем ребенке, пишет Хочу.

Супруга Эштона Катчера призналась, что не готова больше рожать, так как не знает, где найти достаточно сил и любви, чтобы заботиться обо всех одинаково.

«Когда в семье два ребенка, чувствуется равновесие — каждому по ребенку, и это честно. Я думаю, когда появляется третий, то гармония нарушается. Я не знаю, как сделать, чтобы дети ощущали одинаковую заботу», - говорит она.

По признанию артистки, даже с двумя детьми тяжело. Отметим, что Кунис и Катчер воспитывают дочь Уайетт Изабель, а в ноябре 2016 года появился Димитрий. В одном из интервью Катчер, который мечтал о сыне, признавался, что в их дом теперь для детей:

«Мы задыхаемся от детских игрушек, пеленок и вещей. Это безумие».

Кто знает, может, вскоре пара изменит свое мнение и порадует своих поклонников новостью о третьем ребенке.

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