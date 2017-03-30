Секреты красоты от модели Эмили Ратаковски: что есть и сколько спать

Глядя на шикарные и стройные формы Эмили, можно подумать, что модель круглосуточно находится на всевозможных суперстрогих диетах и занимается сложными видами спорта, что и позволяет ей оставаться в хорошей форме. Однако, наверняка эта девушка продала душу дьяволу — так как не строгой диеты, ни изнуряющих занятий в ее расписании особенно нет, пишет Хочу.

Как же удается Ратаковски сохранять свою привлекательность?

Круассаны и другая выпечка на завтрак

Как-то модель призналась, что ей очень повезло с хорошим метаболизмом, поэтому она может позволить себе есть на завтрак круассаны и другую вкусную выпечку, что дает ей хорошее настроение и энергию на целый день.

«Я хожу в кофейню «Blacktop Coffee» каждое утро, и вместе с черным кофе я позволяю себе съесть печенье, которое называется «kouign-amann»», - признается она.

Правильное питание без шведских столов

Несмотря на то, что Эмили не следует примеру Гвинет Пэлтроу, она не употребляет еду в невероятных количествах, на обед ограничиваясь салатом и бутербродом. И всячески избегает шведских столов, которые организовывают на съемках. Разлучница из фильма "Исчезнувшая" просто боится сорваться и набрать лишние килограммы.

Мясо

Несмотря на то, что уже очень много лет адепты вегетарианства доказывают вред мяса и практикуют немясные диеты, Эмили с радостью съест пару стейков и вновь окажется стройной и здоровой.

«Мне очень нравится есть мясо. Мой организм нуждается в железе, поэтому я определенно не тот человек, который ест исключительно салаты. Мне нравится держать собственное тело в балансе и поставлять ему энергию вовремя. Это залог крепкого здоровья», - считает модель.

Маленькие слабости

Не секрет, что если ты будешь запрещать себе что-нибудь слишком яростно, то будешь нуждаться в этом еще сильнее. В чем угодно — шоколадке, красном вине и так далее. А это может привести и к лишним кг, которые просто будут отказываться уходить под таким давлением. Поэтому, Ратаковски очень часто позволяет себе расслабиться и позволить лишнего. Эдакий баланс сил.

«Я бы не сказала, что я та девушка, которая не может жить без чипсов, но я люблю съесть кекс или круассан утром», - говорит Эмили.

Пить воду и много спать

Это самый простой и действенный способ сохранить свою красоту и фигуру на долгое время. Наш организм всегда нуждается в многочасовом и здоровом сне, а также жидкости. Это такие прописные истины, которые мы всегда пропускаем — полноценно спи и пей больше воды. Эмили напоминает, что эти две вещи нужно позволять себе в большом количестве.

Нужно часто тренироваться

Не смотря на такие ленивые секреты, Ратаковски очень много времени уделяет полноценным спортивным тренировкам.

«В конце каждого дня, даже если я сильно устала, я стараюсь хотя бы немного позаниматься спортом. Это может быть долгая прогулка или занятия йогой», - добавила девушка.