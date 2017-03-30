Пять изменений, которые происходят с женщиной к 40 годам

С законами природы бороться невозможно, а они говорят о том, что ближе к сорока женский организм начинает бурную перестройку. Узнай, какие изменения происходят в организме женщины в зрелом возрасте.

1. Потеря волос

Волосы с возрастом становятся тоньше, и после 40 это становится заметно. Это происходит из-за перименопаузы или предклимактического периода. При этом волосы выпадают везде, в том числе и в интимных местах, пишет Ivona.bigmir.net.

Но не стоит бояться – лысой тебе не стать. Современная наука предлагает немало способов остановить процесс выпадения волос, а если тебе чуть за 20, то к твоему 40-летию этих методов (и их эффективность) станет еще больше.

2. Изменения в мозге

С возрастом ты начнешь замечать, что память тебе изменяет. Это нормальный процесс старения женщин. В двух областях мозга, отвечающих за память, у нас находятся рецепторы эстрогена. И чем меньше эстрогена остается в женском организме, тем больше структурных изменений происходит в этих участках мозга.

Хорошая новость состоит в том, что эта забывчивость временна. Мозг способен компенсировать последствия менопаузы, он просто приспосабливается к низкому уровню эстрогена.

3. Менструальный цикл сбивается

После начала перименопаузы яичники могут вырабатывать разное количество эстрогена каждый месяц. От этого менструальный цикл становится нестабильным. При этом месячные могут быть как очень обильными, так и практически незаметными. Одним словом, хаос.

Ситуацию можно исправить с помощью гормональной контрацепции – нужно просто обратиться к врачу.

4. Контроль мочевого пузыря

Проблемы с недержанием могут начаться и у сорокалетних. Это происходит из-за снижения уровня эстрогена мышцы мочевого пузыря и мышцы, поддерживающие уретру, ослабевают.

К счастью, есть разные способы борьбы с недержанием. Они эффективны как в стрессовых ситуациях (когда недержание происходит, к примеру, во время смеха), так и в случае резких позывов к мочеиспусканию.

5. Инфекции мочевыводящих путей случаются чаще

Из-за низкого уровня эстрогена проблемы по-женски становятся обычным делом. С проблемой частых инфекций сталкивается 60-70% всех женщин после менопаузы.