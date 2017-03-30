Глазами мужчины: измены и отношение к жене

«Многие женщины, на мой взгляд, значительно преувеличивают ужасы мужской измены. Если вся эта ситуация не завязана на влюбленности и эмоциях, то дело по большому счету и яйца выеденного не стоит.

В этом случае измена — это просто одна из форм досуга, как рыбалка или тусовка с друзьями в каком-нибудь баре. Способ разнообразить жизнь — не более того. И это обстоятельство совсем не означает, что мужчина разлюбил свою жену, что она стала плоха в постели или он намеревается бросить семью — просто страсть обуяла, что ж тут поделаешь.

Но страсть — штука мимолетная, мужчина вообще об этом может забыть уже через пару часов, особенно если день богат событиями — посещение спортивного клуба, важное совещание на работе, интересная книга… Секс с другой женщиной будет примерно в этом же ряду — получил выброс адреналина, едем дальше.

Это, впрочем, не означает, что я сейчас буду оправдывать измены и выгораживать весь мужской род. Измены имеют свою засаду, а самая главная из них в том, что они приедаются. Если ты всю жизнь прожил с одной женщиной, а потом вдруг изменил — то да, это целое событие. Вау! Круто! Но когда у тебя было 7, 10, 15 женщин, все волшебство улетучивается. Вроде секс был, а уже чего-то не прет. Огонь полыхал как-то совсем не ярко.

И тогда мужчина начинает расширять границы. Секс втроем, садо-мазо, интимный вечер с сестрами-близняшками, ну или еще что. Но со временем все приедается. Это вообще такая дорожка без конца и края: сколько ни шагай вперед — рано или поздно огня становится слишком мало. И вот этот сексуальный хаос, эта погоня за новыми драйверами — они уже достаточно токсичны. Мужчина стремится получить новые эмоции от женских тел, а не от женских эмоций, ее внутреннего мира, ее уникальности. Рано или поздно он упирается в такой эмоциональный тупик: все попробовал — ничего не прет! Что же дальше?

Вот тогда кое-кто, наконец, понимает, что источником по-настоящему качественных эмоций может быть любимая жена. И самый крутой секс — именно с ней!

Она знает все твои слабости — как и где тебя ласкать, какая одежда тебя возбуждает, какие ее действия в хорошем смысле взрывают тебе мозг. Она может дать тебе то, что не даст больше никто, поскольку уровень доверия между мужем и женой значительно больше — другая скажет: «фу, я такого делать не буду никогда», а жена сделает. Потому что любит. И знает, как супругу этого хочется.

Я вообще выступаю за открытый диалог в паре и считаю, что между мужем и женой не должно быть тайн, в том числе и эротических. Наивно надеяться, что близкий человек самостоятельно догадается, чего же тебе на самом деле хочется. Скажем, я очень люблю foot-fetish, без него для меня и секс — не секс. И если какая-нибудь незнакомка вполне может сказать: «Ой, а чего это ты мне пальцы на ногах целуешь — это как-то странно» или «перестань, я вообще щекотки боюсь», то для любимой женщины здесь открывается огромное поле для деятельности. Можно ходить по дому в открытых босоножках, предложить поспать валетом, намазать ноги сгущенкой и накормить мужа этим потрясающим десертом.