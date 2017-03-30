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Диетологи советуют добавлять в еду арахис

Krasotka.ee
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Арахис | ФОТО: Scanpix

Употребление вместе с арахисом жирной еды делает ее менее вредной. Такое предположение сделали американские ученые после проведенной серии экспериментов.

О находке зарубежных исследователей рассказал «ВладТайм».

Специалисты склоняются к тому, что добавление арахиса в блюда позволяет снизить их жирность, передает Rus.tvnet.lv.

В частности, полученные учеными данные говорят о том, что арахис снижает жирность пищи на 32%.

К такому выводу специалисты пришли, изучив анализы двух групп людей, в одной из которых участники употребляли жирную пищу с добавлением арахиса, а в другой – без. В крови тех испытуемых, которые ели арахис, был зафиксирован более низкий уровень жировых образований (липидов). Этот показатель, по словам экспертов, коррелирует с низкой вероятностью заболеваний сосудов и сердца.

«Эксперимент позволил сделать предварительный вывод о том, что арахис является здоровой добавкой к жирным блюдам, благодаря которой можно избежать возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой и даже рака.

Все эти заболевания обычно возникают в результате употребления избыточного количества жиров и отложения холестериновых бляшек на стенках сосудов. Добавление арахиса позволяет добиться уменьшения зашлакованности сосудов в несколько раз», - предположили ученые.

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