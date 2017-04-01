Главное – верить: мать, перенесшая три выкидыша, поделилась своим печальным опытом

Историю Талии публикует издание Lady.obozrevatel.com со ссылкой на Daily Mail.

«Когда у вас случился выкидыш или, что еще хуже, несколько выкидышей – у вас возникает много эмоций. Это гормоны беременности, которые пытаются справиться с шоком, горем, недоверием, жалостью, разочарованием, болью, смятением и грустью... Пережить все это самостоятельно очень сложно.

Первый раз, когда у меня случился выкидыш, я сказала себе: "со мной что-то не так". Тогда я была скорее шокирована, чем расстроена, я подумала, что это была просто неудачная ситуация, и в будущем все будет хорошо.

Когда это произошло во второй раз, у меня появились тревожные звонки, и беспокойство накрывало быстро и быстро: "А что, если у меня никогда не будет детей?" – думала я. А после первого выкидыша я поняла, насколько я хотела быть мамой... Мне стало очень страшно.

Третий мой выкидыш стал самым большим ударом. В тот момент я была полностью истощена своими эмоциями. Я проходила миллион обследований, сдавала анализы крови, принимала витамины, ела здоровую еду, но все это не помогло. Хотя видимых причин, почему выносить ребенка не удается, не было. Я была сломлена.

Чтобы легче справится со своей ситуацией, я изо всех сил пыталась найти что-нибудь в Google или социальных сетях, информация, которая давала мне хоть какую-то надежду, истории со счастливым концом. Именно поэтому я решилась поделиться своей историей, чтобы убедить женщин, что они не неудачницы и у них есть надежда.

Когда мы с мужем решили попробовать снова, и когда я узнала, что беременна, я из всех сил старалась сохранять спокойствие и сосредоточиться на мыслях "подождем и посмотрим, как будет".

Врач прописала мне план действий, я все старательно выполняла, но не позволяла себе привязаться к малышу. Только после 20 недель я действительно поверила, что этот раз будет удачным и наконец позволила себе почувствовать искреннее желание.

Теперь я счастливая мама самой лучшей девочки в мире. Я благодарю всех звезд на небе, моего акушера, моего мужа, и мое тело и внутреннюю силу за то, что оно отдало ее мне. Я не могу представить жизнь без нее. Я время от времени думаю о том, какими были бы мои другие младенцы? Похожи на нее? Мой единственный ответ, что Амбриа настолько особенная, потому что она часть всех их вместе, все их прекрасные существа в ней».