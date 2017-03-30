Это весело: видео с реакцией малыша на первую стрижку покорило соцсеть

Если вы уже когда-то присутствовали во время стрижки ребенка, вы наверняка знаете, что чаще всего этот процесс сопровождается слезами и криком. Однако герой этого видеоролика удивил всех – ему первая стрижка показалась очень забавной, и пока парикмахер делал малышу прическу, тот не переставая смеялся.
Видео с реакцией крохи на стрижку было опубликовано в социальной сети Facebook на странице издания Pretty 52. Ролик собрал уже более 255 тысяч просмотров и около 600 перепостов, пишет Lady.obozrevatel.com.
"Если бы только все дети считали, что их стрижка – это так весело", - подписали видеоролик.
В комментариях подписчики страницы отмечают, что малыш просто потрясающий и выражают надежду, что и их дети когда-то будут также реагировать на стрижку.