Это весело: видео с реакцией малыша на первую стрижку покорило соцсеть

Видео с реакцией крохи на стрижку было опубликовано в социальной сети Facebook на странице издания Pretty 52. Ролик собрал уже более 255 тысяч просмотров и около 600 перепостов, пишет Lady.obozrevatel.com.

"Если бы только все дети считали, что их стрижка – это так весело", - подписали видеоролик.

В комментариях подписчики страницы отмечают, что малыш просто потрясающий и выражают надежду, что и их дети когда-то будут также реагировать на стрижку.