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Это весело: видео с реакцией малыша на первую стрижку покорило соцсеть

Krasotka.ee
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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Если вы уже когда-то присутствовали во время стрижки ребенка, вы наверняка знаете, что чаще всего этот процесс сопровождается слезами и криком. Однако герой этого видеоролика удивил всех – ему первая стрижка показалась очень забавной, и пока парикмахер делал малышу прическу, тот не переставая смеялся.

Видео с реакцией крохи на стрижку было опубликовано в социальной сети Facebook на странице издания Pretty 52. Ролик собрал уже более 255 тысяч просмотров и около 600 перепостов, пишет Lady.obozrevatel.com.

"Если бы только все дети считали, что их стрижка – это так весело", - подписали видеоролик.

В комментариях подписчики страницы отмечают, что малыш просто потрясающий и выражают надежду, что и их дети когда-то будут также реагировать на стрижку.

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