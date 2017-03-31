Новый тест для беременных будет спасать жизни детей

Приблизительно три процента всех беременных страдают преэклампсией: повышением артериального давления, угрожающего матери и ребенку. Единственным известным методом лечения данного расстройства являются досрочные роды. Но если преэклампсия развивается до 34-й недели беременности, то перед врачами встает сложный выбор: либо спровоцировать опасно преждевременные роды, либо подождать, обрекая мать и дитя на существенный риск. Более полутора тысяч детей в России каждый год умирают из-за преэклампсии и связанных с ней осложнений, пишет Medikforum.ru.

Созданный британскими учеными новый тест поможет врачу принять крайне ответственное решение. Он покажет, насколько безопасным является сохранение ребенка в утробе на более долгий срок. Тест учитывает разные факторы, включая возраст матери, период беременности, во время которого диагностировали преэклампсию, артериальное давление, уровень белков в моче, печени и почках, уровень кислорода в крови, а также необходимость лечения для предотвращения скачков давления и приступов.

Разработавшие этот тест ученые из Queen Mary University of London проверили эффективность методики. Она предсказала риск осложнений у 84% матерей. Относящиеся к категории низкого риска жертвы преэклампсии успешно вынашивали детей до положенного срока, когда их появление на свет уже не грозило дополнительными осложнениями. Результаты исследования опубликованы BMC Medicine.