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В сваренном рисе нашли новую опасность

Krasotka.ee
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Рис. | ФОТО: Corbis / Scanpix

Специалисты из США призвали не употреблять в пищу сваренный рис, если после приготовления он хранился в условиях комнатной температуры. Выяснилось, что при этом резко вырастает вероятность отравления.

О том, что сваренный и не убранный в холодильник рис может угрожать здоровью, заявили научные работники Университета Северной Каролины. По их мнению, в таком рисе активизируются бактерии, которые не были уничтожены в процессе готовки.

Исследование ученых показало, что варка риса не всегда уничтожает все обитающие в нем патогенные микроорганизмы. В сухом рисе, напомнили медработники, любят селиться бактерии вида Bacillus cereus, которые попадают туда из почвы, пишет Medikforum.ru.

«Пищевое отравление, вызванное этими бактериями, происходит из-за выживания бактериальных спор. Они могут выжить после приготовления риса, если его хранят при комнатной температуре после того, как он был сварен. В этом случае споры могут начать расти и размножаться», - сообщили клиницисты.

Бактериальная активность сопровождается выделением токсинов, в том числе термостабильных, отметили ученые.

По их мнению, в течение двух часов после приготовления рис должен быть помещен в холодильник для устранения риска пищевого отравления.

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