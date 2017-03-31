Медики рассказали, какие жиры обязательны в питании

Расчеты специалистов по количеству жиров, которые необходимо употреблять для поддержания активных функций организма, опубликовало издание Нealth info. По словам экспертов, норма жиров в питании - это 1 грамм на 1 килограмм веса человека, пишет Medikforum.ru.

При этом в рацион питания должны входить как насыщенные (мясо, кисломолочные продукты), так и ненасыщенные жиры (растительные масла, рыба). Употреблять эти жиры специалисты рекомендуют, исходя из соотношения 30% насыщенных жиров и 70% ненасыщенных жиров.

Важно знать, по словам специалистов, что существуют полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, употребление которых также должно определенным образом варьироваться.

«Жиры разных семейств не являются одинаково полезными», - объясняют медики необходимость контроля над потреблением жирных продуктов.

Полиненасыщенные жирные кислоты они рекомендовали употреблять в соотношении 3:1 с преобладанием жирных кислот омега-3.

Эксперты напомнили, что омега-3 содержатся в жирной рыбе, морепродуктах, морских водорослях, грецких орехах, льняном и конопляном масле, а жирные кислоты омега-6 — в кукурузном, подсолнечном и других растительных маслах