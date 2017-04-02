Нужно ли ругать чужих детей?

В современном обществе, где все вопросы, связанные с воспитанием, все чаще решают цивилизованными способами, основанными прежде всего на уважении, все равно остается очень много споров обо всех аспектах родительской жизни (кормление, лечение, режим, детский сад и т.д.). Конфликт взрослого с чужим ребенком – одна из таких острых и неоднозначных тем, пишет Lady.mail.ru.

Пару лет тому назад портал Today провел среди родителей соцопрос «Считаете ли вы, что ругать чужих детей – нормально?» В исследовании приняли участие почти восемь с половиной тысяч человек, при этом голоса разделились практически поровну: 52% респондентов ответили на вопрос утвердительно, 48% участников соцопроса выбрали ответ «нет».

Безусловно, итоги этого опроса довольно красноречиво иллюстрируют неоднозначность темы и сложность морального выбора, который часто приходится делать родителям.

По мнению клинического психолога Гарвардского университета Лоуренса Катнера, в своем доме вы вправе требовать от чужих детей, пришедших в гости к вашему ребенку, соблюдения установленных вами правил.

«Если чужой ребенок прыгает в обуви на вашем диване, конечно, вы должны ему это запретить, объяснив, что у вас так не делают, даже если он заявляет, что дома ему разрешают подобные вещи. Кроме того, ваш ребенок получит шанс убедиться в том, что вы последовательны и серьезны», – говорит специалист.

Но как быть, когда в ситуации оказывается замешан не только чужой ребенок, но и взрослый? Например, во время игры в песочнице ваш малыш отнял у другого ребенка машинку, и его мама тут же пришла ему на помощь, начав при этом отчитывать вашего ребенка за плохое поведение.

Вы должны прервать этот монолог (ваш малыш, скорее всего, просто испугался и ждет, когда вы вмешаетесь) и принять все претензии на себя. Ребенка при этом желательно взять на руки или поставить себе за спину, чтобы он чувствовал, что вы на его стороне. Теперь можно продолжать разговор – будьте вежливы, выслушайте оппонента, найдите консенсус и старайтесь сохранять объективность. Этот диалог также полезен для детей: наблюдая за взрослыми, они смогут научиться адекватно реагировать на конфликты и споры.

Создатель проекта Positive Parenting Solution (интернет-платформа с советами, тренингами и рекомендациями для родителей) Эми Маккриди считает, что вы можете и должны вмешаться в детский конфликт только тогда, когда чужой ребенок и его поведение ставят под угрозу безопасность вашего или любого другого ребенка. В этом случае необходимо отвлечь внимание детей так, чтобы свести на нет опасное положение вещей, и только после этого обратиться к виновнику происшествия и максимально убедительно и строго объяснить ему, что так поступать нельзя. При этом ни в коем случае нельзя хватать чужого ребенка за руки, трясти его, и вообще как-то пытаться воздействовать на него физически – только голосом.

Если вы видите, что чужой ребенок обижает вашего, а его родители не вмешиваются (или их просто нет поблизости), подойдите к задире и максимально спокойно поговорите с ним. Представьтесь, скажите, чья вы мама, и что ваш ребенок не будет играть с тем, кто кидается камнями или песком. Потом желательно увести своего ребенка с площадки и найти более безопасное место для игры.

Однако многие психологи и опытные родители считают, что такой ситуации, в которой вы вправе отчитывать чужого ребенка, не существует: во-первых, вы не знаете всех обстоятельств, побудившего его совершить неправильный, на ваш взгляд, поступок, во-вторых, вы можете оказаться неправым как в глазах этого ребенка, так и в глазах его родителей. В комментариях расскажите, как вы поступаете в подобных ситуациях.