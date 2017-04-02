11 качеств сексуально зрелой женщины

Вот в чем проявляется сексуальная и личностная зрелость.

Женщина по-доброму, с симпатией относится к мужчинам

«В отношениях между девочками и мальчиками есть этап межполовой агрессии, но в идеале он должен завершиться еще в начальной школе», — объясняет Лариса Штарк. В возрасте 7—10 лет вполне нормально не испытывать теплых чувств к представителям противоположного пола. Мальчики дергают девочек за косички и обзываются, а девочки считают всех мальчиков дураками и противными забияками.

В этом смысле песня про то, что мальчики сделаны из «веснушек и хлопушек, линеек и батареек», а девочки — из «цветочков и звоночков, из тетрадок и переглядок» — совершенно правдива, пишет Lady.mail.ru.

«Зрелая женщина воспринимает мужчину как друга, такого же человека из плоти и крови, который так же, как и она, чувствует, переживает, беспокоится о чем-то. Она не занимает позицию «мамочки», беспокоясь, что мужчина с чем-то не справится. Понимает, что он справится, просто ему, как и всем людям, важны поддержка и участие», — говорит психотерапевт.

У зрелой женщины есть простая, искренняя симпатия к мужчинам. Базовая, общечеловеческая.

Она легко идет навстречу мужчине

Она отвечает на проявление его интереса, демонстрирует свою симпатию, если, конечно, испытывает ее. Не стесняется проявлять чувства, показывает желание общаться, встречаться.

У многих женщин есть неосознанное убеждение, что проявлять свои чувства — стыдно, неудобно. Они не могут признаться в своих симпатиях, желаниях, не способны обозначить, чего хотят от конкретного мужчины. В их понимании именно мужчина должен быть активным, завоевывать ее внимание, а сами почему-то изображают неприступную холодную королеву.

«Мужчину это очень деморализует: он не понимает, нравится женщине или нет, не знает, что она испытывает по отношению к нему. Боясь быть отвергнутыми, не проявляет себя. В такой ситуации завязать отношения бывает очень сложно», — считает Лариса Штарк.

Речь не о том, чтобы преследовать мужчину, атаковать его эсэмэсками и приглашениями на свидание. Нет. Зрелые женщины способны перехватить взгляд понравившегося мужчины, улыбнуться ему. При знакомстве легко поддерживают разговор, не скрывают своей симпатии, не избегают контакта.

Это вообще характерно для нашего менталитета: легко показывать негативные чувства и с трудом выражать симпатию. Но ведь речь о таких маленьких шажках, сделать их совсем нетрудно.

Инициирует близость или откликается на приглашение к ней

Это происходит уже на этапе более близкого знакомства, когда оба партнера чувствуют, что нравятся друг другу настолько, что хотят секса, или состоят уже давно в отношениях. «Зрелая женщина понимает язык приглашения к близости. Он у всех пар свой. Проявляется в манере одеваться, в позах, жестах, словах, интонациях, взглядах и прикосновениях», — объясняет сексолог.

Бывает, мужчина приобнимет за талию, погладит по плечу или посмотрит на женщину полным страсти взглядом. А она, не замечая его внимания, продолжает помешивать кашу в кастрюльке. Если женщина не понимает сигналы к близости, не реагирует, то мужчина боится двинуться дальше — слишком уж давит на него эта позиция активного, страстного, «животного».