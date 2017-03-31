Вера в любовь вредит сексу

Исследователи провели шесть экспериментов, призванных определить факторы, влияющие на отношения в паре и сексуальное удовольствие партнеров. Общее количество участников экспериментов составило 1900. Все они находились на разных стадиях отношений — кто-то только начал встречаться, кто-то встречался уже давно, некоторые жили с партнером вместе и даже родили детей, пишет Health.mail.ru.

Каждой паре психологи задавали серии вопросов, позволяющие понять, как партнеры относятся к удовольствию в сексе — как к чему-то, что является автоматическим приложением к любви (сторонники идеи «сексуальной судьбы»), или же как к цели, которую нужно достичь, тратя на нее время и усилия (сторонники идеи «сексуального роста»).

Оказалось, что у верящих в «сексуальный рост» лучше обстоит дело с взаимным контактом во время секса, они получают больше удовольствия во время полового акта и даже отношения с партнером у них лучше, чем у тех, кто верит в «сексуальную судьбу».

Хуже всего дело обстояло у самых твердых сторонников утверждения, что «два человека либо сексуально совместимы, либо нет». Они воспринимают первую же неудачу в постели, недостаток «химии» в спальне как знак того, что они с партнером друг другу не подходят, и вместо того, чтобы решать проблему, дать себе и партнеру время, заканчивают отношения.

«Люди, верящие в ''сексуальную судьбу'', используют свою сексуальную жизнь как барометр отношений, и считают, что проблемы в постели тождественны проблемам в отношениях, — пояснила ведущий автор исследования Джессика Максвелл (Jessica Maxwell). — А сторонники идеи ''сексуального роста'' не только уверены, что сексуальные проблемы можно решить, но они не допускают, чтобы неполадки в постели затрагивали отношения».